El estado físico del capitán del Manchester United, Fernandes, se ha convertido en un gran foco de atención después de que se revelara que lleva tiempo jugando con un problema físico «complicado».

Los informes apuntan a que el maestro del centro del campo llevaba casi tres semanas lidiando con el problema antes de incorporarse a la selección nacional, tras haber superado por muy poco las pruebas físicas para poder jugar partidos de alta exigencia ante el Manchester City y el Fulham.

La decisión de permitirle viajar para cumplir con sus compromisos internacionales ha quedado ahora en entredicho tanto entre antiguos miembros de Old Trafford como entre los aficionados, ya que la lesión parece haber empeorado durante su tiempo lejos del club.