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«¿Por qué se le permitió irse?» Manchester United, cuestionado por la lesión de Bruno Fernandes mientras el capitán juega con dolor para Portugal
Surgen dudas sobre las decisiones médicas en Old Trafford
El estado físico del capitán del Manchester United, Fernandes, se ha convertido en un gran foco de atención después de que se revelara que lleva tiempo jugando con un problema físico «complicado».
Los informes apuntan a que el maestro del centro del campo llevaba casi tres semanas lidiando con el problema antes de incorporarse a la selección nacional, tras haber superado por muy poco las pruebas físicas para poder jugar partidos de alta exigencia ante el Manchester City y el Fulham.
La decisión de permitirle viajar para cumplir con sus compromisos internacionales ha quedado ahora en entredicho tanto entre antiguos miembros de Old Trafford como entre los aficionados, ya que la lesión parece haber empeorado durante su tiempo lejos del club.
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Crece la preocupación por cómo se gestionó la lesión de Fernandes
El exjefe de ojeadores del United Mick Brown expresó su desconcierto por cómo se gestionó la situación, al sugerir que el club pudo haber pasado por alto la gravedad del problema. En declaraciones a Football Insider, Brown mostró su preocupación por la falta de medidas preventivas adoptadas antes de que comenzara el parón.
«Lo extraño para mí es que, al parecer, es una lesión que sufrió mientras estaba en el Man United, así que, en ese caso, ¿por qué se le permitió ir con su selección en primer lugar?», comentó Brown.
«¿Cómo no se dio cuenta el Man United de que estaba lesionado? Ahora, si se ha ido y ha jugado con Portugal y lo ha agravado, solo pueden culparse a sí mismos, y desde luego es motivo de preocupación».
Jesús detalla las dificultades de Fernandes
El seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, aclaró la situación y confirmó que tuvo que dejar fuera a su capitán en la victoria por 2-1 sobre Noruega para evitar daños mayores. El veterano técnico reveló que Fernandes había estado llevando su físico al límite pese a sufrir molestias persistentes. «En el partido contra Gales, afrontamos el encuentro con todos los jugadores disponibles, pero Bruno Fernandes salió con un problema complicado», explicó Jesus durante su comparecencia ante los medios.
Jesus añadió: «Bruno dijo que llevaba sufriendo este dolor unos tres partidos, y este fue uno de los factores que le impidieron estar a su nivel habitual contra Gales. Ha sido mi jugador y le conozco bien. Ya he hablado con él. Prefiero no arriesgar con él en este partido y tenerle listo y en buena condición física para el partido contra Dinamarca».
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Un duro golpe para el equipo de Carrick
El momento de la lesión no podría ser peor para el Manchester United, que ha tenido un inicio irregular en la nueva temporada. Fernandes ha seguido siendo la pieza clave del equipo de Carrick, e incluso marcó un hat-trick crucial para asegurar una victoria por 5-2 ante el Ipswich. Cualquier periodo de ausencia del capitán dejaría un vacío enorme en la parcela ofensiva.
Brown incidió en este punto al señalar que «si Bruno Fernandes ha sufrido una lesión, va a ser un golpe durísimo para el Manchester United. Todo el mundo sabe lo importante que ha sido para el equipo, y si van a estar sin él entonces eso va a tener un impacto en los resultados, así que esperarán que no sea demasiado grave».
El Manchester United tiene programado enfrentarse al Tottenham el 10 de octubre, y ahora hay una carrera contrarreloj para garantizar que su futbolista más creativo esté disponible para ese crucial encuentro en casa en Old Trafford. Sin él, Carrick se vería obligado a replantearse drásticamente su enfoque táctico para uno de los partidos más importantes de la temporada.
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