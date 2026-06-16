Por qué se ha retrasado el fichaje de Casemiro por el Inter de Miami, mientras la estrella del Manchester United, a punto de marcharse, espera reunirse con Lionel Messi en la MLS

El fichaje de Casemiro por el Inter Miami se ha retrasado por un desacuerdo entre este club y el LA Galaxy sobre los derechos de descubrimiento de la MLS. El brasileño dejará el Manchester United a finales de mes, una vez expire su contrato, y ha valorado incorporarse a la MLS. Miami parecía el destino más probable, pero la normativa de la liga ha complicado el trámite.

Según el Daily Mail, el LA Galaxy mostró interés antes y se aseguró esos derechos, por lo que ahora pide 750 000 libras (un millón de dólares). Mientras los clubes no lleguen a un acuerdo, el futuro de Casemiro quedará en el aire.







