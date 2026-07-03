¿Por qué se considera que el partido entre Argentina y Cabo Verde es el más desigual de la fase eliminatoria del Mundial?

Algunos partidos se esperan por los grandes nombres o por la importancia del torneo; otros llaman la atención por enfrentar mundos opuestos. Así es el Argentina-Cabo Verde de los octavos de final del Mundial 2026.

Por un lado está Argentina, con tres títulos mundiales y liderada por Lionel Messi, que sigue ampliando su legado.

Enfrente estará la modesta Cabo Verde, debutante en la fase final y autora de una historia de fantasía: superó pronósticos y alcanzó los octavos por primera vez.

No es solo un partido; es un choque entre el pasado y el presente, la tradición y la ambición.

Por ello, muchos expertos lo califican como uno de los duelos más desiguales de la historia de la fase eliminatoria, según la cadena británica «BBC».