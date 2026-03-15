Tras demostrar su estado físico y su calidad con el gol de la victoria contra el Chelsea en Stamford Bridge el sábado, Gordon no se anduvo con rodeos a la hora de valorar las críticas. En declaraciones al programa «Match of the Day» de la BBC, el internacional inglés afirmó: «Normalmente no me gusta aclarar las cosas porque no me importa demasiado. Pero esto sí que hay que aclararlo porque era una auténtica tontería. Decir que no quería jugar el partido más importante de mi carrera es una auténtica tontería.

«Creo que Rooney dijo que pasé de largo, no les di la mano y me fui al vestuario. No lo hice. Me cambié solo en un vestuario del tamaño de este. Solo estábamos yo y un lavabo. Una completa tontería. Creo que tienen que mejorar en lo que hacen».

Aunque se sentía preparado para superar las molestias, la decisión final la tomó Eddie Howe junto con el cuerpo médico del Newcastle. Gordon admitió que «no le gustó mucho» que le dijeran que iba a quedarse en el banquillo, pero entendió que el entrenador tenía que anteponer el rendimiento del equipo a su deseo personal de jugar.