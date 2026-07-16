¿Por qué Scaloni no celebra los goles de Argentina? ¿Y qué hay de cierto sobre su enfermedad?

Cada vez que Argentina marca un gol en el Mundial 2026, las cámaras buscan al seleccionador Lionel Scaloni. el seleccionador argentino no salta de alegría ni corre por la línea de banda, sino que se limita a lanzar miradas serenas o a dar rápidas instrucciones a sus jugadores, lo que ha llevado a muchos a preguntarse: ¿tiene algún problema de salud que le impida celebrar?
Estas dudas crecen mientras el “Tango” avanza en el torneo, tras vencer 2-1 a Inglaterra en la prórroga de la semifinal, lo que le llevó a su segunda final consecutiva frente a España el domingo, con el objetivo de revalidar el título logrado en Catar 2022.