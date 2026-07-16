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scaloni(C)Getty Images

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¿Por qué Scaloni no celebra los goles de Argentina? ¿Y qué hay de cierto sobre su enfermedad?

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Tras su apariencia serena... el entrenador es conocido como «el niño llorón»

Cada vez que Argentina marca un gol en el Mundial 2026, las cámaras buscan al seleccionador Lionel Scaloni. el seleccionador argentino no salta de alegría ni corre por la línea de banda, sino que se limita a lanzar miradas serenas o a dar rápidas instrucciones a sus jugadores, lo que ha llevado a muchos a preguntarse: ¿tiene algún problema de salud que le impida celebrar?

Estas dudas crecen mientras el “Tango” avanza en el torneo, tras vencer 2-1 a Inglaterra en la prórroga de la semifinal, lo que le llevó a su segunda final consecutiva frente a España el domingo, con el objetivo de revalidar el título logrado en Catar 2022.

  • ¿Está enfermo Scaloni?

    No hay ningún informe ni declaración confirmada que indique que el seleccionador de Argentina padezca una enfermedad que le impida emocionarse o celebrar los goles. Sigue dirigiendo a la selección con total normalidad.

    El rumor nació tras la final del Mundial 2022, Tras ganar el Mundial 2022, admitió en una entrevista con Christian Vieri que la presión del torneo mermó su sistema inmunológico y le reactivó un herpes con sarpullido, del que se recuperó pronto.

    Nunca relacionó ese episodio con su estilo en la banda ni mencionó consejo médico para evitar emocionarse o celebrar.

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  • La verdad es lo contrario de lo que muchos piensan.

    Aunque algunos piensan que Scaloni es un entrenador frío, tras la remontada ante Egipto en octavos del Mundial, en la que Argentina pasó de perder a ganar 3-2, El seleccionador argentino no pudo contener las lágrimas en la entrevista posterior y reveló que los jugadores lo apodan «La Llorona» por su habitual emoción en el vestuario.

    En la rueda de prensa añadió: «El fútbol es táctica y estrategia, pero también corazón e instinto, y por eso genera emociones incomparables».

    No era la primera vez: ya lloró en el partido inaugural tras abrazar a Lionel Messi cuando lo sustituyó, una imagen que refleja el vínculo humano con el capitán.

  • ¿Por qué no se celebran los goles durante los partidos?

    Hasta ahora, Scaloni no ha explicado por qué no celebra los goles, pero quien siga su trayectoria sabe que no es nada nuevo.

    Ya en el Mundial de Catar 2022 mostró la misma calma, sin correr por la línea de banda ni celebrar de forma exagerada.

    No hay indicios de que su serenidad se deba a problemas de salud ni de que la experiencia posterior al Mundial 2022 le haya llevado a evitar las emociones.

    Sus declaraciones muestran que no es un técnico frío, solo expresa sus emociones de otra forma: a veces llora tras el partido, pero durante los 90 minutos permanece sereno.

    ¿No le gusta mostrarse en esos momentos? ¿O no sabe cómo expresar sus emociones durante el partido? Solo él conoce la respuesta, pero es casi seguro que su falta de celebraciones no se debe a ninguna enfermedad o problema de salud.

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