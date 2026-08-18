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¿Por qué Rodri rechazó un fichaje «soñado» por el Real Madrid para ir al Barcelona? Los detalles del traspaso de 65 millones de libras del Manchester City y los errores FATALES que cometió Jose Mourinho
La falta de convicción del Real resultó fatal
En un giro de los acontecimientos sorprendente que ha sacudido el fútbol español, Rodri está a punto de fichar por el Barcelona procedente del Manchester City en una operación valorada en aproximadamente 65 millones de libras. Aunque al centrocampista defensivo se le había relacionado desde hacía tiempo con un movimiento al Bernabéu, una clara falta de entusiasmo por parte de la cúpula del Real Madrid y la preocupación por la armonía de su plantilla permitieron a su eterno rival adelantarse, según Marca.
Según se informa, las dudas internas en Valdebebas sobre el estilo de juego del futbolista de 30 años frenaron la operación. Supuestamente, voces críticas dentro del club afirmaron que Rodri «ralentiza demasiado el balón» y sugirieron que el gigante del Bernabéu buscaba en cambio un «perfil más dinámico y con más fuerza» para el centro del campo.
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La ofensiva de seducción total del Barcelona da sus frutos
El primer acercamiento del Real Madrid pareció más una formalidad que una apuesta decidida. Aunque el presidente del club, Florentino Perez, y el director ejecutivo, Jose Angel Sanchez, se pusieron en contacto, el recién nombrado entrenador Mourinho optó por no llamar directamente a Rodri. Esta falta de implicación personal fue especialmente llamativa, dado que Mourinho sí llamó personalmente a Marc Cucurella y a Bernardo Silva, excompañero de Rodri.
En marcado contraste, el Barcelona desplegó toda su artillería pesada para asegurarse de que el acuerdo saliera adelante. Hansi Flick, Joan Laporta y Deco contactaron personalmente con el español para presentarle el proyecto. El trato personal también se extendió al vestuario, ya que varios miembros de la plantilla del Barcelona se pusieron en contacto con su compañero de selección.
La «bomba de relojería» del Bernabéu
Más allá de los esfuerzos personales de captación, la estabilidad de los respectivos proyectos deportivos desempeñó un papel enorme en el proceso de toma de decisiones. El Barcelona ha encadenado dos títulos de LaLiga y ofrece una identidad táctica clara que imita a la selección española. Por el contrario, el entorno del Real Madrid ha sido descrito como una posible «bomba de relojería» tras un complicado final de la anterior campaña, marcado por las disputas internas hechas públicas.
Según se informa, los factores económicos eran idénticos, con ambos gigantes españoles ofreciendo la misma propuesta. Esto confirma que la decisión fue puramente deportiva y se basó en el entorno en el que Rodri se sentía más cómodo. A pesar de sus vínculos de infancia con la ciudad de Madrid, el centrocampista priorizó el estilo de juego del equipo de Flick.
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Comienza una nueva era en el Camp Nou
La logística del traspaso avanza rápidamente, y se espera que el capitán campeón del mundo firme un contrato de cuatro años que podría mantenerle en el club hasta 2030. Su salida del Manchester City supone un cambio significativo en el equilibrio de poder del fútbol europeo, ya que el City pierde la sala de máquinas de su reciente dominio.
Las pruebas médicas están programadas para la mañana del miércoles en las instalaciones de entrenamiento del Barcelona. Si todo va según lo previsto, el club tiene la intención de presentar a su nuevo fichaje estrella antes del partido del Trofeo Joan Gamper contra el gigante egipcio Al-Ahly. Aunque las preocupaciones sobre su estado físico harán que su debut se retrase ligeramente, la expectación en torno al Camp Nou es palpable.
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