Getty Images Sport
Traducido por
«¿Por qué?» - Richarlison reacciona en las redes sociales después de que Roberto De Zerbi confirme su exilio en el Tottenham
De Zerbi confirma su exclusión de la Carabao Cup
Richarlison está completamente apartado en el Tottenham, y la realidad de su situación quedó al descubierto cuando De Zerbi confirmó que no jugará contra el Liverpool el martes por la noche.
A pesar de haber sido excluido de la plantilla de 25 jugadores para la Premier League, Richarlison sigue siendo elegible para la Carabao Cup. Sin embargo, el entrenador cerró de forma tajante cualquier opción de regreso. De Zerbi declaró: "Richarlison NO jugará aunque esté disponible. Ni siquiera en la Carabao Cup, no".
Una emotiva respuesta en las redes sociales
Tras la rueda de prensa del entrenador del lunes, el periodista Fabrizio Romano compartió las declaraciones en X, lo que provocó una reacción directa y pública de Richarlison. Respondiendo a la publicación, el brasileño simplemente escribió «Why?» acompañado de un emoji llorando.
Esta interacción subraya la dinámica fracturada entre el jugador y la jerarquía del club. De Zerbi explicó además el pulso: «No es mi comportamiento, es la relación y el problema es con [entre] el jugador y el club. Y yo me mantengo dentro del club. Entrenador y club juntos».
Explicada la fallida saga del traspaso
El Tottenham ha atravesado un periodo complicado con Richarlison, que presionó activamente para salir durante el mercado de verano. Un posible regreso al Everton se frustró el día del cierre del mercado, mientras que las negociaciones con el Vasco da Gama también se rompieron porque no se pudo llegar a un acuerdo en los términos personales.
De Zerbi reveló que había intentado retener al delantero y dijo: "Al inicio de esta temporada, hablé con él muchas veces para convencerle de que se quedara y no quiso. No puedo ir todos los días a rezar para que se quede".
- AFP
¿Qué le espera ahora a Richarlison?
Richarlison y sus representantes están intentando actualmente negociar una rescisión amistosa de su contrato con el Tottenham. El entorno del jugador mantiene la amenaza de llevar la disputa ante la FIFA. Si lo logra, se convertiría en agente libre y podría unirse a un nuevo equipo antes de que se abra el mercado de enero.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias