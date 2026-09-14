Richarlison está completamente apartado en el Tottenham, y la realidad de su situación quedó al descubierto cuando De Zerbi confirmó que no jugará contra el Liverpool el martes por la noche.

A pesar de haber sido excluido de la plantilla de 25 jugadores para la Premier League, Richarlison sigue siendo elegible para la Carabao Cup. Sin embargo, el entrenador cerró de forma tajante cualquier opción de regreso. De Zerbi declaró: "Richarlison NO jugará aunque esté disponible. Ni siquiera en la Carabao Cup, no".