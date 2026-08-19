El potente extremo está decidido a demostrarle al City de lo que es capaz, y su padre, Emile, en declaraciones a la web de apuestas de la Premier League BetWright en asociación con GOAL, dijo a GOAL cuando fue preguntado por la decisión de dejar atrás Inglaterra: «Creo que con 17 o 18 años, si estás preparado para jugar en el primer equipo y no estás teniendo esa oportunidad, y es inevitable que no la vayas a tener en Inglaterra, tienes que irte a algún sitio donde haya un historial demostrado. Alemania parece un lugar donde hay un historial demostrado.

«En nuestro sistema juvenil, a nivel de selecciones inferiores, tenemos algunos jugadores fantásticos. Los alemanes lo han visto una y otra vez en esos futbolistas. ¿Por qué no se nos da la oportunidad en Inglaterra?

«No deberíamos tener que ir necesariamente a Alemania, no deberíamos tener que ir necesariamente a Bélgica, no deberíamos tener que ir necesariamente a Francia. Eso es lo que está pasando. En Inglaterra estamos comprando jugadores de Francia, de Alemania, con 20 o 21 años. Nosotros tenemos jugadores de 20 o 21 años contra los que hemos jugado con regularidad a nivel internacional y a los que hemos ganado.

«Y ese grupo, con Sancho, Phil Foden, ese grupo, creo que también estaba Marc Guehi, era visto como el mejor de Europa. Pero no se nos han dado las oportunidades. Marc Guehi estaba en el Chelsea, no tuvo una oportunidad en el Chelsea, tuvo que irse.

«Pero los demás sí están teniendo una oportunidad en sus respectivos países. Y lo entiendo, porque en Inglaterra tenemos la liga más grande y posiblemente la mejor liga. Pero nuestros chicos nunca van a tener la oportunidad.

«Mi hijo [Jaden] tiene 20 años y pronto cumplirá 21. Yo me fui al Liverpool con 22 años después de jugar cinco temporadas [en el Leicester]. Así que ahora tenemos a demasiados chicos que están siendo, no diría frenados, pero se están perdiendo años importantes de aprendizaje con 18, 19 y 20 años por jugar en los sub-21, lo que no te aporta nada. Aparte del EFL Trophy, que está bien. Me gusta, me gusta mucho, pero eso son dos partidos».