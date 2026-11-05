Preguntado por si Mane, que representó a Inglaterra en categoría sub-18 pero ahora juega con la selección sub-21 de Portugal, sigue camino de convertirse en una superestrella de la Premier League, Jarvis, que habló con motivo de la última iniciativa Midnite Express, que llevará este fin de semana a los aficionados del Wolves a Wrexham con todas las comodidades, declaró a GOAL: «Curiosamente, durante los dos últimos años fui mentor de jugadores de la cantera del Wolves y él fue uno de ellos. ¡No voy a decir que todo fuera gracias a mí! Solo tuve una sesión con él porque estaba pasando por una situación contractual. No creo que empezara a acudir con regularidad hasta que se resolvió.

«Pero tiene un talento excepcional. Creo que lo más importante con los jugadores jóvenes es que, cuando juegan en un equipo al que no le van muy bien las cosas, como el año pasado, pueden seguir rindiendo muy bien. Eso es lo que le pasó a él. Creo que se debe a que, cuando eres joven, no tienes miedo.

«Yo también jugaba en banda y, cuando entré en el primer equipo con 17 años, estábamos en el Championship y atravesábamos dificultades. No tenía miedo. Encarabas a los rivales y, si cometías un error, no pasaba nada. Tener esa libertad para salir al campo y expresarte es importantísimo. Creo que eso es lo que tenía él. Y todavía lo tiene.

«Pero en la Premier League disponía de más tiempo con el balón. Sé que suena extraño, pero tienes más tiempo con el balón, así que puedes dar ese primer toque, acomodarte y luego hacer tu magia. Eso sí, los laterales son más rápidos, más fuertes y entienden un poco mejor el juego, por lo que es más difícil hacer algo frente a ellos.

«En cambio, en el Championship tienes menos tiempo con el balón. No te da tregua. Hay presión alta, mucha intensidad, siempre tienes a alguien pegado a la espalda dándote patadas. Así que tiene que aprender y entender que sigue siendo un gran jugador. Es rápido, despierto y siempre quiere el balón. Sabe recibirlo, maneja muy bien las dos piernas, puede tirar y centrar. Pero tiene que entender que el Championship es algo muy distinto.

«Creo que eso es lo que está comprendiendo y aprendiendo: que no dispone de tanto tiempo con el balón. Básicamente, juegas sábado, martes, sábado, martes, y no hay descanso. Tienes que saber dosificarte, mantenerte en forma y seguir rindiendo. Y él continúa jugando excepcionalmente bien.

«No me gusta fijarme en las estadísticas porque, en realidad, ayuda constantemente a su equipo a avanzar sobre el terreno de juego. Cuando un equipo atraviesa dificultades, necesita a alguien que coja el balón, avance con él y le permita tomar un respiro. Eso es lo que hace durante los partidos y lo que aporta al Wolves.

«Puede que haya tenido muchas jugadas que habrían acabado en asistencia, pero el balón se desvía tras tocar en alguien, le rebota y no es él quien marca. Así que hay muchos factores que tener en cuenta, pero sigue siendo un gran jugador.

«Y esta temporada le vendrá muy bien para salir al campo, jugar cada semana, ojalá, disfrutar, expresarse y aprender a hacer todo el trabajo duro cuando toca retroceder. Eso lo convertirá en un jugador y una persona mucho mejores».