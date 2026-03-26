«¿Por qué no?» — Todavía es posible un «último baile» de Lionel Messi en el Barcelona, según explica un antiguo compañero de equipo sobre el talento «excepcional» del mejor jugador de todos los tiempos argentino

Zabaleta, que jugó junto a Messi durante el Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2008, admitió que, en un principio, nunca se imaginó que se marcharía. Sin embargo, sigue convencido de que la superestrella del Inter Miami volverá algún día al Camp Nou para su «último baile».

«Se ha hablado mucho de eso, sobre todo con las elecciones presidenciales en el club», dijo, según cita Flash Score. «Sinceramente, cuando jugaba —ya fuera con el Espanyol o con el Manchester City en la Liga de Campeones contra el Barcelona— nunca hubiera imaginado que Messi dejaría el club. Daba por hecho que sería para siempre. Sea lo que sea lo que haya pasado a nivel económico o entre bastidores, solo puedo especular, porque yo no estaba dentro.

«Se fue al PSG, luego se decantó por el Inter de Miami, y creo que en esa etapa de la carrera a veces buscas algo más que solo fútbol. Miami es un lugar maravilloso para formar una familia, el Inter de Miami era un proyecto nuevo y emocionante, y allá donde va Messi, gana. Ya ha ganado la MLS Cup.

«Todos los clubes del mundo lo querrían. Mi hijo apenas conocía el Inter de Miami antes de que llegara Messi; ahora quiere una camiseta de Messi. Ese es el poder de este hombre. En cuanto a un regreso al Barcelona, ¿por qué no? ¿Un último baile? Me encantaría verlo».