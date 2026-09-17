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Alexander Isak Liverpool 2026-27Getty
Chris Burton
Traducido por

Por qué no se señala con el dedo a Alexander Isak en Liverpool: Michael Owen explica el contexto más amplio en torno al delantero de 125 millones de libras

A. Isak
Liverpool
Premier League
Bournemouth vs Liverpool

Alexander Isak aún no ha terminado de convencer tras su traspaso récord al Liverpool por 125 millones de libras (167 millones de dólares), pero Michael Owen ha explicado a GOAL por qué el delantero sueco no tiene toda la culpa de esas dificultades. Apenas marcó cuatro goles en su temporada de debut en Anfield, ya que los problemas físicos frenaron su progresión, pero necesita una mayor ayuda de quienes le rodean.

  • Isak tuvo problemas de regularidad tras un traspaso récord

    Isak se convirtió en el jugador más caro del fútbol británico al salir del Newcastle y poner rumbo a Merseyside. Tras forzar ese movimiento, se unió al Liverpool sin una pretemporada adecuada a sus espaldas.

    Eso provocó un inicio lento con sus nuevos colores, mientras que una pierna rota sufrida en diciembre de 2025 descarriló aún más sus intentos de ganar regularidad y confianza. Se esperaba más del talentoso jugador de 26 años esta temporada.

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  • Alexander Isak Liverpool 2026-27 goal ForestGetty

    Tres goles esta temporada, pero ahora lleva tres partidos sin marcar

    Marcó tres goles en dos partidos consecutivos de la Premier League contra Nottingham Forest e Ipswich, pero encadena ya tres encuentros desde esa pequeña racha sin ver puerta.

    Se sigue cuestionando su aportación a la causa colectiva y si el internacional sueco está adoptando la mentalidad adecuada a la hora de responder a las elevadas expectativas.

  • ¿Por qué le ha resultado difícil a Isak cumplir con las expectativas?

    Preguntado por si las lesiones son lo único que ha frenado a Isak, o si hay algún otro motivo de preocupación, el exdelantero del Liverpool Owen, que ahora ejerce como embajador de Casino.org y ayuda a los jugadores británicos a comparar los mejores casinos online seleccionados para jugadores del Reino Unido, dijo a GOAL: «No creo que ahora sea un tema físico, lleva ya bastante tiempo de vuelta en la dinámica del equipo, terminó la temporada, luego fue a un Mundial y después hizo toda la pretemporada, etc.»

    «Así que no creo que el problema sea ahora el estado físico, pero lo difícil es que, cuando juegas en un equipo, y el Liverpool sí tuvo problemas el año pasado, y cuando él estaba en forma, era un equipo con problemas. Podríamos señalar a [Florian] Wirtz, podríamos señalar prácticamente a cualquiera salvo a [Dominik] Szoboszlai la temporada pasada. Cuando eres el gran fichaje, todas las miradas se dirigen hacia ti, pero ¿quién, aparte de Szoboszlai, rindió al nivel esperado la temporada pasada? Es realmente difícil.

    »Y, al contrario, hemos visto al Liverpool en el pasado, con Jurgen Klopp, cuando la gente pensaba que había algunos jugadores normalitos en la plantilla y a su alrededor, que cuando llega la inercia, cuando empiezas a poner algo en marcha, de repente esos [Andy] Robertsons, [James] Milners y [Jordan] Hendersons, que en su día todo el mundo pensaba que eran trotamundos del fútbol, de repente ahora todo el mundo cree que son las piezas más vitales de cualquier engranaje en cualquier equipo.

    »Lo que intento decir es que, de alguna manera, la marea alta eleva todos los barcos, y lo único que estamos haciendo es culpar a Isak cuando hubo muchas cosas que iban mal en el Liverpool la temporada pasada, y él se llevó la culpa, y hasta cierto punto también Wirtz. Pero, de nuevo, eso es solo porque probablemente son los dos más caros.»

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  • Florian Wirtz Liverpool 2026-27Getty

    Wirtz, otra incorporación cara en busca de una chispa perdida

    Wirtz es otra incorporación de lujo en Anfield que sigue buscando una chispa perdida, con un precio de 116 millones de libras (155 millones de dólares) colgado del cuello del mediapunta alemán. Tiene la misión de aportar la munición que permita a Isak y compañía rendir a pleno rendimiento.

    El Liverpool, que sigue invicto en todas las competiciones esta temporada, tiene un partido más antes de llegar al primer parón internacional de 2026-27. Ese encuentro le llevará a visitar el domingo al Bournemouth, antiguo club del entrenador Andoni Iraola.

Premier League
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