El seleccionador de Grecia, Ivan Jovanovic, pidió a su plantilla que replique sus impresionantes resultados a domicilio ante su afición, mientras la Ethniki se prepara para recibir a Países Bajos. En la previa del partido del jueves de la Liga de Naciones de la UEFA en Tesalónica, el técnico serbio se refirió a la costumbre de su equipo de lograr grandes victorias fuera de casa mientras le cuesta rendir bajo la presión en casa.

Tras las victorias a domicilio ante Serbia y Alemania, Grecia lidera el Grupo A con el pleno de puntos en dos partidos.

Jovanovic insiste en que la plantilla debe aprender a canalizar la energía del estadio en casa para convertirla en actuaciones dominantes.