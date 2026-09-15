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Yosua Arya

Traducido por

«¿Por qué no?» - Philippe Coutinho revela exactamente cómo Neymar le convenció para fichar por el Santos

Fichajes
P. Coutinho
Neymar
Santos FC
Serie A

Philippe Coutinho ha completado un sorprendente fichaje por el Santos y ha atribuido a su excompañero en Brasil Neymar el mérito de haber hecho posible el traspaso. El exmediapunta del Liverpool y del Barcelona regresa al fútbol tras un periodo difícil alejado de los terrenos de juego debido al agotamiento mental.

  • Coutinho sella su fichaje por el Santos

    Coutinho ha firmado oficialmente por el gigante brasileño Santos con un contrato de corta duración hasta el final de la temporada. El movimiento supone un bienvenido regreso al fútbol para el experimentado mediapunta.

    La exestrella de Liverpool y Barcelona estaba sin equipo desde su salida de Vasco da Gama en febrero. Se apartó del fútbol a principios de este año al alegar agotamiento mental.

    Ahora, recuperado y listo para un nuevo desafío, Coutinho ha elegido el dorsal 11 en su nuevo club. El traspaso le reúne con su amigo de la infancia y excompañero en la selección de Brasil Neymar.

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    Neymar desempeñó un papel crucial

    Coutinho no tardó en destacar la influencia de Neymar durante su presentación oficial. El atacante explicó cómo los persistentes mensajes de su amigo de toda la vida acabaron convenciéndole para volver al terreno de juego.

    «Neymar, sin duda, desempeñó un papel muy importante en mi llegada aquí», admitió Coutinho, en declaraciones recogidas por ESPN. «Es un jugador que no necesita presentación, un amigo que tengo desde la infancia, y creo que fue la primera persona del fútbol en enviarme un mensaje cuando me fui del Vasco».

    «Al día siguiente ya me había enviado un mensaje, pero en ese momento le dije: “Mira, Ney, sería un placer jugar contigo, pero ahora mismo no me encuentro bien, no es posible”, y realmente no tenía sentido para mí».

  • Superando un periodo difícil

    El mediapunta se apartó del Vasco da Gama para priorizar su salud mental. Cuando Neymar se puso en contacto con él por primera vez, Coutinho admitió abiertamente que en ese momento volver al fútbol profesional sencillamente no tenía sentido para él.

    «Meses después volvió a ponerse en contacto conmigo, pero mi respuesta fue la misma. Luego, hace dos semanas, me envió otro mensaje», añadió. «Entonces me detuve y lo reconsideré. Quería volver a jugar al fútbol y pensé: “¿Por qué no?”. Voy a un gran club, en otra ciudad.

    «Sería injusto conmigo no poder volver a trabajar y no poder volver a jugar al fútbol. Quería dar las gracias al presidente, a Mattos y a Ney. Estoy feliz de aceptar este desafío».

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    Centrarse firmemente en el presente

    El actual contrato de Coutinho se extiende hasta finales de año, lo que encaja perfectamente con el acuerdo vigente de Neymar en el Santos. La prioridad inmediata de Coutinho es recuperar el ritmo de competición y rendir sobre el terreno de juego. Los aficionados esperan con ilusión ver a los dos iconos brasileños asociarse con la famosa camiseta blanca.

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