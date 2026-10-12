Voller ha dado a entender claramente que Fullkrug podría volver a ser convocado por la selección nacional tras su prolífico regreso al fútbol alemán. El delantero centro puso de relieve su valía el viernes al rescatar un punto con un gol del empate en el tiempo añadido en un emocionante 2-2 contra el Borussia Dortmund. Su eficacia de cara a puerta ha llamado la atención de los responsables de la DFB después de que el jugador cedido por el West Ham marcara cuatro goles en sus cinco primeros partidos de la Bundesliga.