«¿Por qué no?» Lionel Messi tiene la «magia» para ganar su segundo Mundial, explica Pablo Zabaleta. El mejor de todos los tiempos sigue brillando con Argentina y el Inter de Miami

En declaraciones a The National, Pablo Zabaleta afirmó que Lionel Messi puede ganar dos Mundiales seguidos. Ambos jugaron juntos 58 partidos internacionales durante diez años, así que Zabaleta vio de cerca la evolución del delantero.

El defensa de 41 años destaca que Argentina mantiene su ambición: tras ganar el Mundial de Catar, conquistó la Copa América 2024. A pesar de su estatus de leyenda, el equipo sigue guiado por líderes experimentados y nuevos talentos. «Incluso después de ganar el Mundial y de la racha de 39 victorias... siguen mostrando el hambre y la competitividad para seguir rindiendo al máximo con la selección», explicó.