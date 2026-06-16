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«¿Por qué no?» Lionel Messi tiene la «magia» para ganar su segundo Mundial, explica Pablo Zabaleta. El mejor de todos los tiempos sigue brillando con Argentina y el Inter de Miami
Zabaleta apoya a Messi en su camino hacia la gloria
En declaraciones a The National, Pablo Zabaleta afirmó que Lionel Messi puede ganar dos Mundiales seguidos. Ambos jugaron juntos 58 partidos internacionales durante diez años, así que Zabaleta vio de cerca la evolución del delantero.
El defensa de 41 años destaca que Argentina mantiene su ambición: tras ganar el Mundial de Catar, conquistó la Copa América 2024. A pesar de su estatus de leyenda, el equipo sigue guiado por líderes experimentados y nuevos talentos. «Incluso después de ganar el Mundial y de la racha de 39 victorias... siguen mostrando el hambre y la competitividad para seguir rindiendo al máximo con la selección», explicó.
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Un cambio táctico para apoyar al GOAT
Cerca de los 40, Argentina adapta su estrategia para maximizar su impacto. El cuerpo técnico sabe que su figura ya no puede presionar como antes.
Ahora el equipo corre por él, una estructura que Zabaleta compara con su situación en el club. «Si ves los partidos de la MLS últimamente, a los jugadores que rodean a Messi [en el Inter de Miami], creo que es un poco similar a lo que vemos ahora en la selección», afirmó. «Ya sabes, es Messi rodeado de jugadores que quieren rendir al máximo por él. Quieren correr todo lo que puedan por Messi».
Listos para el último tercio
Este cambio táctico permite a la superestrella guardar energía para los momentos clave. Desde la frontal del área, aguarda el instante perfecto para rematar. Zabaleta cree que este enfoque se ajusta a sus capacidades físicas actuales. «Obviamente, ya no tenemos al Messi de hace cinco años, que quizá podía bajar a recibir el balón en la línea de medio campo y correr como antes», admitió. «Pero creo que, si el equipo aprende a descansar sin el balón y, al recuperarlo, lo encuentra en buena posición, él sigue siendo capaz de hacer el resto».
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¿Qué le depara el futuro a este icono argentino?
Messi aspira a su segundo Mundial consecutivo tras su triunfo en Catar 2022. Argentina debutará ante Argelia, luego enfrentará a Austria y Jordania. El delantero ya suma 26 partidos en fases finales, y su excompañero Zabaleta confía: «Ojalá conserve su magia para ganar partidos y el Mundial. ¿Por qué no?»