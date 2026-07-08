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¿Por qué no hay partidos del Mundial hoy? Se explica el parón de un día en el calendario antes de los enfrentamientos de cuartos de final
Un respiro necesario para los ocho mejores
Tras la ronda de dieciséis, el 8 de julio llega el primer descanso del torneo. Los 48 equipos iniciales se han reducido a ocho, y la pausa ayuda a los jugadores a recuperarse antes de la recta final hacia la final en el MetLife Stadium.
La pausa prioriza el bienestar de los jugadores y la logística: en este formato ampliado, los semifinalistas llegarán a ocho partidos, por lo que el descanso es clave para recuperarse del desgaste físico y afrontar los largos desplazamientos entre las sedes de Estados Unidos, Canadá y México, además del intenso calor veraniego.
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¿Cuándo se reanuda la acción?
El parón es temporal: el torneo se reanuda el jueves 9 de julio con los cuartos de final. Los emparejamientos ya están definidos tras unos intensos octavos de final.
El primer duelo, Francia-Marruecos, se jugará el jueves en el Boston Stadium y repetirá la semifinal de 2022. El viernes se completará la ronda con otros tres encuentros.
El viernes 10 se medirán España, que eliminó a Portugal con un gol en el descuento, y una Bélgica que goleó a la anfitriona EE. UU. 4-1 en un duelo marcado por una polémica tarjeta roja.
El drama del sábado
Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, avanza a cuartos tras un dramático triunfo sobre México. Con una jugadora menos, las Tres Leonas sufrieron, pero ahora tienen tiempo para ajustar su táctica antes del siguiente desafío.
El sábado 11 de julio se medirá a Noruega en el Miami Stadium, donde el calor y la humedad serán clave. Para los seguidores ingleses, el horario nocturno del sábado facilita seguir el encuentro y mantener la ilusión tras la victoria en Ciudad de México.
Después, los campeones en título saltarán al césped. A diferencia de su eterno rival, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi mantiene vivos sus sueños mundialistas tras liderar la remontada de Argentina ante Egipto. En su camino se cruza Suiza, que alcanzó sus primeros cuartos de final desde 1954 tras eliminar a Colombia en los penaltis.GOAL
- AFP
El camino hacia la final de la MetLife
Tras los cuartos de final, el torneo descansará el 12 y 13 de julio. Las semifinales se jugarán el 14 y 15. La FIFA ha programado estas pausas para que los equipos lleguen frescos y se mantenga el nivel de juego.
Los días 16 y 17 tampoco habrá encuentros, lo que otorgará a las selecciones supervivientes más tiempo para preparar el cierre del torneo. La acción se reanuda con el partido por el tercer puesto el sábado 18, en el que los perdedores de las semifinales lucharán por el bronce. El torneo concluirá con la gran final el domingo 19 de julio en East Rutherford. Hasta entonces, los equipos usarán el descanso del miércoles para analizar vídeos y tratar lesiones.
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