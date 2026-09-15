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«¿Por qué no ha crecido más?» - Un defensa del Manchester United «no ha dado el paso adelante» mientras se acusa a miembros de la endeble zaga de los Red Devils de ser «de ocho una semana y de cinco la siguiente»
El Manchester United ya ha encajado siete goles esta temporada.
Aunque la pasada temporada acabó asegurando el tercer puesto, lo que allanó el camino para su regreso a la Champions League, el United encajó 50 goles en 38 partidos de la máxima categoría, mientras que el campeón, el Arsenal, concedió casi la mitad.
No se buscaron soluciones durante el mercado de fichajes de verano de 2026, ya que se invirtieron más fondos en la sala de máquinas del centro del campo, después de haber reforzado la línea de ataque 12 meses antes. Se está cuestionando si se siguió el modelo de reclutamiento adecuado.
Este curso solo ha sumado cuatro puntos en el mismo número de partidos, y el equipo de Michael Carrick aún no ha dejado la portería a cero en la Premier League. Encajó dos goles en Hull, en casa ante el Ipswich y a domicilio contra el Everton, antes de que Erling Haaland firmara un polémico gol de la victoria para el City en el derbi de Mánchester en Old Trafford.
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¿Por qué está teniendo problemas defensivos el Manchester United?
Preguntado por un rompecabezas confuso que el United todavía no ha resuelto, el exlateral de los Red Devils Simpson, que hablaba por cortesía de Free Bets, hogar de los mejores sitios de apuestas del Reino Unido, dijo a GOAL: «Encajan demasiados goles. Sí, somos buenos hacia adelante, aunque la mayoría de las veces. Pero creo que estaba bien documentado que necesitábamos un lateral izquierdo para acompañar a Luke [Shaw]. Aunque Luke estuvo fantástico la temporada pasada, creo que todo el mundo sabe que Luke no puede jugar dos partidos por semana. Queremos estar en todas las competiciones. Así que ahora hay ocho partidos en la Champions League, y quieres llegar lejos en las copas.
«Patrick Dorgu, está ahí en el lateral izquierdo. Lo vimos este fin de semana [contra el City]. La forma en la que jugó la temporada pasada antes de lesionarse, más arriba, era una amenaza decente. ¿Central? Creo que Harry [Maguire] y [Lisandro] Martinez son los dos.
«Sí que me preocupan los laterales. Creo que la inconsistencia, una semana es [Noussair] Mazraoui, luego es [Diogo] Dalot, y una semana son de ocho, la siguiente son de cinco. No creo que nadie en ninguna liga, ya sea en la Premier League, en la Champions League, intentando hacerlo bien, pueda tener jugadores en su defensa que una semana rindan de ocho y a la siguiente de cinco.
«Creo que arriba sí puedes, porque si tienes a un extremo que está rindiendo de cinco, lo vas a cambiar y normalmente lo sustituyen a los seis o siete. No puedes hacer eso con tu defensa. Necesitas una línea de cuatro fija que sea de siete cada semana. Y luego, si no juegan, ¿quién entra?»
Preguntas planteadas a Yoro y a otros defensas de Old Trafford
El United sí tiene recambios, pero ciertos miembros de ese grupo todavía no terminan de convencer de verdad. Yoro, que se mudó a Inglaterra procedente del Lille en 2024, entra en esa categoría. Solo tiene 20 años, pero ha disputado 69 partidos con el Manchester United.
Simpson tiene dudas en esa demarcación y añadió, sobre el quebradero de cabeza defensivo al que se enfrenta Carrick: “Dalot está lesionado, a [Ayden] Heaven no le hemos visto desde el partido contra el Hull, no me sorprende, probablemente era el partido equivocado para que jugara. Visitar al Hull al inicio de la temporada contra Oliver McBurnie probablemente no era lo mejor.
“Yoro no ha progresado en absoluto. ¿Ya lleva aquí dos años? Miras todo, cuando llegó era joven y delgado, ¿por qué no está en el gimnasio? ¿Por qué no ha ganado más cuerpo? ¿Por qué no es más fuerte? No parece que haya hecho nada en dos años en cuanto a su físico. Ya sabes que la Premier League es dura. Así que tu línea de cuatro es tu línea de cuatro, que es Shaw, Martínez, Maguire y Dalot”.
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¿Debería el Manchester United haber hecho más movimientos en el mercado de fichajes?
Es probable que el Manchester United haga rotaciones para el duelo de la tercera ronda de la Copa de la Liga contra el Brighton del miércoles. Carrick podría dar oportunidades a algunos de los que suelen quedarse en la periferia de su grupo.
Las lesiones inoportunas no le están ayudando precisamente, pero el riesgo de golpes y sanciones siempre está ahí y se acusa al Manchester United de no haber hecho lo suficiente para asegurarse de tener una plantilla con fondo de armario, y de no exigir lo suficiente a los que ya tiene a su disposición.
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