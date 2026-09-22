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«¿Por qué no debería continuar?» Kevin De Bruyne rompe su silencio sobre su futuro con Bélgica y sobre el veredicto de Mark van Bommel
De Bruyne rechaza retirarse para liderar la nueva era de Bélgica
Kevin De Bruyne puso oficialmente fin a las especulaciones sobre su futuro internacional al confirmar su compromiso con la selección de Bélgica. De regreso al centro de entrenamiento de Tubize, el centrocampista del Napoli, de 35 años, reveló que nunca se planteó seriamente dar un paso al lado tras el Mundial.
Mientras figuras veteranas como Axel Witsel se retiraron y Thibaut Courtois renunció a la Nations League, De Bruyne se siente motivado para seguir.
Señaló la Eurocopa 2028 en el Reino Unido e Irlanda como un objetivo lógico para despedirse, aunque se negó a cerrar ninguna puerta.
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El mediapunta elogia al «típico holandés» Van Bommel tras la visita a Nápoles
Al abordar el nombramiento del nuevo entrenador Mark van Bommel, De Bruyne compartió unas primeras impresiones positivas tras una reunión personal en Nápoles. El centrocampista admitió que al principio no conocía bien al exmediocampista, pero enseguida apreció su estilo de comunicación directo.
De Bruyne subrayó que las claras exigencias tácticas de Van Bommel encajan con sus propias expectativas sobre el terreno de juego.
«Un típico neerlandés», bromeó De Bruyne sobre Van Bommel. «Bastante directo en su forma de ser. Eso me va bien, alguien que simplemente dice las cosas como son. Van Bommel me preguntó qué quería hacer. Le dije que estaba aquí para ayudarle».
Las súplicas de una compañera y la agudeza física alimentan un hambre que no cesa
De Bruyne atribuyó a sus compañeros de selección el haberle convencido para seguir, y señaló que los miembros más jóvenes de la plantilla le rogaron activamente que se quedara. El centrocampista también expresó su sorpresa por su alto nivel de forma en el Napoli, después de haber completado varios partidos de 90 minutos.
También insistió en que llevar sus límites al máximo cada día sigue siendo su principal motivación personal para continuar compitiendo al más alto nivel.
«Muchos jugadores me pidieron que siguiera con Bélgica después del Mundial. Eso me da energía», explicó De Bruyne. «Mientras siga teniendo esa motivación, ¿por qué no voy a continuar? Llevar tus límites al máximo cada día e intentar jugar lo mejor posible».
- Getty Images Sport
El veterano centrocampista asume su nuevo papel como mentor de una plantilla joven
De Bruyne reconoció que Bélgica está entrando en un periodo de transición esencial, que exige que los jugadores más jóvenes asuman responsabilidades de liderazgo en el equipo. El veterano, con 124 internacionalidades, quiere guiar a la próxima generación en los próximos partidos de la Liga de Naciones contra Francia, Italia y Turquía.
Subrayó que evitar un vacío repentino de liderazgo sigue siendo crucial antes de que la vieja guardia se marche por completo.
«No me gustaría que los jugadores jóvenes sufrieran de repente un shock cuando nos retiremos», señaló De Bruyne. «Necesitan sentir ya lo que es cargar con un equipo.»
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