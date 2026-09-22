Kevin De Bruyne puso oficialmente fin a las especulaciones sobre su futuro internacional al confirmar su compromiso con la selección de Bélgica. De regreso al centro de entrenamiento de Tubize, el centrocampista del Napoli, de 35 años, reveló que nunca se planteó seriamente dar un paso al lado tras el Mundial.

Mientras figuras veteranas como Axel Witsel se retiraron y Thibaut Courtois renunció a la Nations League, De Bruyne se siente motivado para seguir.

Señaló la Eurocopa 2028 en el Reino Unido e Irlanda como un objetivo lógico para despedirse, aunque se negó a cerrar ninguna puerta.