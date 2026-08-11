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¿Por qué nadie ha «suplicado» a Robbie Keane que ocupe su banquillo? El ex del Tottenham y del Liverpool, respaldado para un gran cargo tras curtirse como entrenador con un estilo ganador de títulos
Keane ha saboreado triunfos en liga y copa como entrenador
La primera experiencia de Keane en los banquillos llegó de la mano del conjunto indio ATK. En 2023, dio realmente el paso al aceptar hacerse cargo del Maccabi Tel Aviv. Lo guio hacia el título de la liga israelí y al triunfo en una copa nacional.
Disfrutó de un éxito similar en Hungría con el Ferencvaros, además de vivir una mayor experiencia continental en la Europa League. Después de 16 meses en Budapest, el técnico de 46 años decidió que había llegado el momento de cambiar de aires.
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Keane ha sido relacionado con varios clubes
Tras demostrar su valía trabajando muy lejos de su zona de confort profesional, un hombre que pasó un tiempo en la MLS con LA Galaxy como jugador fue vinculado con algunos cargos destacados en Inglaterra y Escocia.
No se ha cerrado ningún acuerdo, con el irlandés consciente de la necesidad de no precipitarse en ninguna decisión. Su cotización sigue siendo alta, eso sí, y lo más probable es que se abran más puestos al inicio de la temporada 2026-27.
El exguardameta del Arsenal Stack, que formó parte del legendario equipo de los ‘Invincibles’ de los Gunners, trabajó brevemente junto a Keane en el Maccabi. Está convencido de que una leyenda moderna de la Premier League llegará a lo más alto como entrenador.
Keane, señalado para llegar a la cima del fútbol mundial
Stack, en declaraciones exclusivas a GOAL en asociación con PlayGuy.co.uk, dijo al ser preguntado por la nueva trayectoria profesional de Keane: “He hablado con Robbie de vez en cuando. Obviamente, sigo muy de cerca cómo le va y, en el caso de Robbie, sus resultados y sus títulos.
“Tuve la suerte de trabajar con Robbie. Una persona absolutamente excelente, ante todo. Qué gran persona para tener en un club de fútbol. No solo para trabajar a su lado como entrenador, sino también para los jugadores.
“Pude ver al instante la reacción que los jugadores tenían hacia él. Y podía ver que cada vez que hablaba o entraba en una habitación, había una clara ilusión entre los jugadores y el grupo. Simplemente tenía ese impacto en el grupo.
“Y luego va y lo refrenda con dos títulos de liga en dos países diferentes y posiblemente también una copa, creo. Así que ir a hacerlo en Israel y luego ir a hacerlo en Hungría, con posiblemente los dos equipos más grandes de allí, está bien y la gente dirá eso. Escucha, aun así hay que ir y ganar títulos.
“En un país diferente, una cultura diferente, un grupo de jugadores que no conoces, un mercado en términos de fichajes que probablemente no conoces, en cuanto a presupuestos con los que probablemente no estás acostumbrado a trabajar. Hay mucho que decir sobre eso.
“Y muchísimos entrenadores se han ido al extranjero y han fracasado. Así que creo que hay que darle un mérito enorme y un enorme respeto a Robbie. Creo que Robbie probablemente está esperando a que aparezca el adecuado.
“Creo que ahora se ha puesto en una posición en la que no creo que necesite volver ya. No creo que tenga ninguna prisa. Creo que estará en una posición bastante fuerte y me sorprende muchísimo, muchísimo que nadie haya descolgado el teléfono y rogado a Robbie que vaya a aceptar un trabajo.”
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¿Cuál será el próximo puesto de entrenador de Keane?
Puede que esas llamadas no tarden demasiado en llegar, con varios clubes que se espera que salgan en busca de inspiración para el banquillo una vez que la nueva temporada esté en marcha. Buscarán a alguien que pueda llegar y tener un impacto inmediato.
Keane ha demostrado que es capaz de hacer precisamente eso, y es posible que encuentre otro trampolín, mucho más cerca de casa, que le sirva de plataforma hacia retos aún mayores y mejores.
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