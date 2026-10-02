Troy Parrott se ha adueñado de Irlanda y ahora quiere conquistar Europa. El delantero centro nacido en Dublín en 2002 ha arrancado la temporada a lo grande: tres goles en dos partidos con la selección, uno en la victoria por 3-0 contra Israel y dos en el empate en Austria, el primero de ellos con una acción magistral adornada con un par de regates y un túnel a un defensa, que se hizo viral de inmediato por la belleza del gesto técnico, después de los dos con la camiseta del Betis, con el primero que valió la victoria contra el Real Madrid en el Benito Villamarín y el segundo el triunfo en Lille en la Champions League. Y pensar que el jugador de 24 años formado en el Tottenham, un punta técnico, dinámico y con olfato goleador, estuvo varias veces cerca de la Serie A, con Milan y Juventus siguiéndole la pista durante varias ventanas de mercado.







