Troy Parrott se ha adueñado de Irlanda y ahora quiere conquistar Europa. El delantero centro nacido en Dublín en 2002 ha arrancado la temporada a lo grande: tres goles en dos partidos con la selección, uno en la victoria por 3-0 contra Israel y dos en el empate en Austria, el primero de ellos con una acción magistral adornada con un par de regates y un túnel a un defensa, que se hizo viral de inmediato por la belleza del gesto técnico, después de los dos con la camiseta del Betis, con el primero que valió la victoria contra el Real Madrid en el Benito Villamarín y el segundo el triunfo en Lille en la Champions League. Y pensar que el jugador de 24 años formado en el Tottenham, un punta técnico, dinámico y con olfato goleador, estuvo varias veces cerca de la Serie A, con Milan y Juventus siguiéndole la pista durante varias ventanas de mercado.
¿Por qué nadie ha fichado a Troy Parrott? Milan y Juventus lo querían
DE INGLATERRA A HOLANDA
Explosivo en el AZ Alkmaar, siempre dispuesto a hacer caja con la venta de sus mejores jugadores, como por ejemplo Tijani Reijnders, que acabó precisamente en el Milan en el verano de 2023, se trasladó el pasado 20 de agosto de Holanda a España, después de 51 goles en 97 partidos repartidos en dos temporadas en la Eredivisie. Precisamente el traspaso de Inglaterra al campeonato neerlandés fue decisivo para su carrera: Parrott, de hecho, había tenido dificultades en la Championship, después de formarse en las categorías inferiores del Tottenham y llegar hasta el primer equipo, tanto con la camiseta del Milwall como con las de Ipswich, MK Dons y Preston North End. Después llegó el traspaso a Róterdam y la gran temporada con el Excelsior, con 10 goles en 25 partidos. Mientras tanto, también muchos goles con Irlanda, tanto con la sub-21 como con la selección absoluta.
Profeta en su tierra
En 2019 debuta con el primer equipo del Tottenham enfrentándose precisamente a la Juventus de Cristiano Ronaldo en la International Champions Cup, y luego, en diciembre, Mourinho, que mientras tanto había sustituido a Pochettino en el banquillo de los Spurs, le hace debutar también en la Premier League con 17 años, 10 meses y 3 días en el 5-0 en casa contra el Burnley. Pero es en 2025 cuando se convierte en héroe en su país entre el 13 y el 16 de noviembre pasado, cuando, con un doblete a Portugal y un hat-trick a Hungría en Budapest, le regala a su selección una milagrosa clasificación para el playoff del Mundial 2026.
Pagado solo 20 millones
Bien por el Betis por aprovechar la oportunidad de hacerse con un delantero tan prolífico por solo 20 millones de euros: teniendo en cuenta que tanto el Milan, que en este momento no tiene un verdadero relevo para Ramos dado que Camarda está jugando muy poco, como la Juventus, que tuvo que incorporar a última hora en calidad de cedido puro a Woltemade, habrían necesitado un delantero más para la triple competición. Pero, ¿por qué no apostaron por Parrott?
Milan y Juve no apostaron por él
Probablemente, desde el punto de vista económico, la decisión de apostar por Ramos y Kolo Muani no permitió un desembolso de este tipo, o bien los dos clubes no confiaron plenamente en las características y la capacidad goleadora del jugador. En particular, el AC Milan se había quedado escaldado por el rendimiento de otro goleador de la Eredivisie, el Bebote Gimenez, que en Milán no logró en absoluto repetir lo que hizo en Holanda. La Juventus, además, llegó a finales de agosto sin la posibilidad de cerrar un fichaje a título definitivo. Una pena, sobre todo para el Milan, que en varias ocasiones había seguido la pista de este delantero, que está demostrando poder consolidarse entre los mejores de Europa.
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