Por qué Mason Greenwood estuvo a punto de ser incluido en la lista de transferencias del Marsella

Según un nuevo informe, la etapa de Greenwood en el Marsella estuvo a punto de terminar prematuramente debido a importantes fricciones con el director deportivo del club, Medhi Benatia. Una investigación de La Provence reveló que el exjugador del Manchester United estuvo a punto de ser incluido en la lista de transferencias la temporada pasada.

El núcleo de la disputa se centró en la aparente falta de dedicación de Greenwood. Según se informa, Benatia no estaba impresionado por el compromiso del delantero durante los entrenamientos y su negativa a contribuir defensivamente durante los partidos. Al parecer, la relación se deterioró hasta tal punto que el jugador evitaba activamente al director deportivo en el campo de entrenamiento del club.