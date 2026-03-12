Getty Images Sport
Por qué Mario Balotelli sigue teniendo «esas ganas» de jugar, ahora que el exdelantero del Manchester City, Liverpool y AC Milan afronta otro nuevo reto a sus 35 años
¿En cuántos países diferentes ha jugado Balotelli?
El exjugador del Inter, Manchester City y Liverpool Balotelli tiene ahora 35 años. Ha jugado en Italia, Inglaterra, Francia, Turquía y Suiza. Ahora se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos con el Al Ittifaq.
Un hombre con triunfos en la Premier League, la Serie A y la FA Cup en su distinguido currículum, además de 36 partidos con la selección italiana, está jugando en la Primera División de los Emiratos Árabes Unidos, la segunda categoría de la competición profesional en ese país.
¿Por qué la pasión por jugar sigue ardiendo con fuerza en Balotelli?
Puede que algunos se hayan sorprendido cuando se cerró un acuerdo inesperado, pero a Rossi no le sorprende que Balotelli prolongue su carrera como jugador. El exinternacional italiano, en declaraciones a GOAL en colaboración con ToonieBet, respondió a la pregunta de si Balotelli sigue amando el fútbol: «Por supuesto. Quiero decir, él sigue queriendo participar. Sigue queriendo jugar. Sigue disfrutando. Recuerdo haber jugado con él en la selección nacional. Siempre fue alguien a quien le encantaba estar cerca del balón, estar cerca del campo. Eso es algo que le gusta a todos los futbolistas.
«A día de hoy, sí, llevo dos años y medio retirado, pero siempre estoy en el campo con mis chicos del Cosmos y entrenando con ellos. Es difícil alejarse del fútbol. Así que estoy seguro de que él sigue sintiendo esa pasión y ese interés por el deporte».
Cómo convencieron a Balotelli para que se trasladara a los Emiratos Árabes Unidos
El Al Ittifaq tiene grandes planes para el futuro. Su presidente, Pietro Laterza, un empresario italiano que también es propietario del Chievo, explicó a The National cómo convencieron a Balotelli para que se uniera a un ambicioso proyecto: «Me reuní con Mario a principios de diciembre y hablamos del proyecto relacionado con los Emiratos Árabes Unidos, concretamente vinculado al Al Ittifaq, centrado en el desarrollo de los jóvenes, la creación de academias y la elaboración de un plan a largo plazo.
El objetivo es llevar al club a la máxima categoría, la Pro League, y, sobre todo, acercar a los aficionados al fútbol invirtiendo en los jóvenes y las familias, creando espacios de entretenimiento para todos y haciendo que sea una experiencia seria pero agradable».
Balotelli tiene mucha experiencia que ofrecer al Al Ittifaq, ya que nunca ha tenido miedo de salir de su zona de confort, y recientemente declaró a Gazzetta dello Sport que los tres años que pasó en Inglaterra con el Manchester City fueron los que más influyeron en la formación de su carácter: «Mi experiencia con el Inter formó parte de mi desarrollo, pero creo que Inglaterra fue lo que más me marcó. Era la primera vez que estaba solo, mi familia no estaba allí y no estaba acostumbrado. Te forma para bien o para mal, porque cometes errores y tienes que salir de ellos por ti mismo».
Añadió sobre su celebración de gol más emblemática, que se produjo durante un derbi contra el Manchester United en Old Trafford: «¿Por qué siempre yo? Lo había hecho antes del partido con un trabajador de un almacén; era el centro de atención por mis problemas y fue un buen desahogo. La prensa sensacionalista inglesa se pasó de la raya conmigo».
¿Algún arrepentimiento? Balotelli ha disfrutado de una carrera llena de acontecimientos.
Balotelli cree que no siempre ha sido tratado de forma justa, ni por su club ni por su país, y cuando se le preguntó si lamentaba haber representado a Italia solo en 36 ocasiones, con 14 goles marcados a ese nivel a lo largo de una carrera internacional de ocho años, respondió: «Para mí, la selección nacional es un punto clave... Estaba orgulloso de representar a Italia, y eso es algo que echo de menos.
«¿Por qué ya no me querían en la selección nacional? Ni siquiera sé la verdadera razón. Me lo imagino... ¿Es por la falta de afinidad con la Juventus? Quizás sea eso».
Puede que Balotelli no haya tenido el impacto que esperaba en la escena internacional, dada la indudable habilidad que posee, pero las historias de lo que hizo dentro y fuera del campo se seguirán contando mucho después de que cuelgue las botas por última vez.
