Su último gol con el United llegó el 1 de diciembre de 2024, cuando firmó un doblete en una victoria por 4-0 sobre el Everton. El 2 de febrero de 2025, Rashford abandonaba el llamado «Teatro de los Sueños» después de que Ruben Amorim lo considerara prescindible.

Después llegó una etapa en el Aston Villa, donde recuperó en cierta medida la chispa profesional en las West Midlands. En el mercado de fichajes de verano se produjo después un cambio algo sorprendente al Barcelona.

Vio puerta en 14 ocasiones con el gigante catalán y saboreó la gloria del título de LaLiga junto a Lamine Yamal y compañía. El Barça, sin embargo, no ejecutó una opción de compra incluida en su acuerdo. Como resultado, Rashford se vio obligado a regresar a su tierra.

Michael Carrick ha estado encantado de integrar en sus planes a un jugador que participó en el Mundial de 2026. Rashford ha disputado los tres partidos del United en la Premier League esta temporada, pero todavía espera un motivo de celebración a nivel individual.