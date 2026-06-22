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Por qué Marcus Rashford debe evitar el “mercado de fichajes” del Mundial: la leyenda inglesa John Barnes le explica qué necesitan los Tres Leones de él
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¿Qué le depara el futuro a Rashford ahora que se ha abierto el mercado de fichajes de verano?
El jugador, formado en la cantera de los Red Devils, recuperó su chispa profesional durante una cesión de toda la temporada en el Camp Nou en la 2025-26. Con los blaugranas ganó La Liga y la Supercopa de España, y marcó 14 goles jugando al lado de Lamine Yamal y Robert Lewandowski.
El Barça podía ficharlo por solo 26 millones de libras (34 millones de dólares), pero prefirió invertir en Anthony Gordon, ex extremo de Everton y Newcastle. Por ahora se desconoce el futuro a corto y largo plazo de este veloz internacional inglés.
Michael Carrick, ya con contrato fijo como técnico del United, podría darle una segunda oportunidad, pero el jugador parece dispuesto a romper definitivamente con su club de origen. Su futuro podría estar en la Premier o en otro campeonato europeo.
¿Está Rashford intentando llamar la atención de un nuevo club?
Rashford quiere destacar en el Mundial para ayudar a Inglaterra y mejorar su situación personal. Al ser preguntado sobre si es imprescindible que el jugador destaque, dada la incertidumbre que le rodea a nivel nacional, el excentrocampista de los Tres Leones Barnes —en colaboración con viagogo y su campaña «World Cuts»— declaró a GOAL: «Inglaterra necesita rendir bien como equipo. Si él siente que quiere destacar por su cuenta, eso no va a ayudar a Inglaterra.
Si se centra en usarlo como escaparate personal y piensa “voy a coger el balón, voy a regatear rivales para lucirme”, eso no ayudará a ganar el Mundial. Lo importante es que rinda bien para Inglaterra.
Si Tuchel decide que tendrá un papel secundario, no podrá hacer nada al respecto. No debe pensar: “Voy a destacar para ponerme en el punto de mira”. Eso no ayuda. Lo importante es ayudar al equipo a jugar, no brillar individualmente.
«Todo depende de su actitud y compromiso; ese ha sido siempre su talón de Aquiles. Tiene talento, pero lo esencial es su dedicación.
A Tuchel no le preocupa que Rashford busque protagonismo, sino que juegue para Inglaterra, aunque eso implique mantenerse en su posición y hacer pases sencillos. Esa será la decisión del entrenador. Se trata de que Inglaterra gane el Mundial».
Rashford marca para Inglaterra en el primer partido del Mundial
Rashford y los Tres Leones empezaron con victoria al vencer a Croacia 4-2 en su debut. El capitán Harry Kane, con un doblete, llegó a 81 goles internacionales, y Jude Bellingham anotó nada más iniciarse la segunda parte tras ganar el puesto de ‘10’ a Morgan Rogers.
El broche de oro lo puso Rashford tras una internada de Bukayo Saka, que le dejó el balón en el borde del área para que definiera con un disparo al ángulo inferior.
Al preguntarle si Rashford parece recuperar su mejor nivel, tras un bache mental, Barnes —79 partidos con Inglaterra— añadió: «Ver a Marcus 15 minutos no basta para saber si ha vuelto.
No podemos pensar que, solo porque salió y lo hizo bien, ya está al 100 % y debe jugar. Tampoco podemos creer que, por ganar 4-2 a Croacia, ya tenemos el Mundial. No analizo minuto a minuto o partido a partido para decidir quién rendirá mejor, ya sea individual o colectivamente.
Siempre he pensado que rendiría mejor con Inglaterra que con su club, porque en el fútbol internacional hay más espacio para los atacantes. Recuerdo que Darius Vassell, en el Villa, siempre rendía mejor con la selección inglesa que con el Villa. Pero no creo que eso signifique necesariamente que Thomas Tuchel vaya a alinearlo de titular cuando lleguen los partidos importantes».
Los Tres Leones buscan inspirar a su fiel afición
Rashford ha recuperado la confianza tras una etapa productiva en España y ahora quiere hacer vibrar a la afición, ansiosa de triunfos tras 60 años de espera.
Muchos idolatrarán a la generación de 2026 y prepararán diversas formas de mostrar su apoyo, como pintarse la cara o agitar banderas. ¿Veremos también cortes de pelo futboleros, desde la cresta de Beckham hasta el rapado rubio de Gascoigne o Foden?
Al preguntarle si la moda y el fútbol volverían a cruzarse durante el torneo de la FIFA en Norteamérica, Barnes respondió: «Esos días ya pasaron. Ahora los jugadores son sensatos y no dejan que nada se interponga en el fútbol. Marcus Rashford lleva trenzas, pero los cortes de pelo ya no significan mucho. Se concentrarán en el fútbol, no en los peinados».
Quizá los jóvenes aún no piensen en ir a la peluquería, pero buscan inspiración en Rashford y el resto del equipo, con la esperanza de lograr el primer título internacional desde 1966.
- viagogo
Los aficionados pueden imitar a sus ídolos del Mundial
Para celebrar la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y acercar a los aficionados a la cultura, la nostalgia y las personalidades que definen el torneo, viagogo —el mercado de entradas para eventos en directo líder en el mundo— ha lanzado «World Cuts», una experiencia única en una peluquería que recrea algunos de los peinados más emblemáticos del fútbol.
La experiencia gratuita de dos días tuvo lugar en la barbería Ruffians Barber Shop de Shoreditch, donde los aficionados podían elegir a su héroe futbolístico y salir con un look inspirado en el torneo.
Para celebrarlo, el superaficionado del Manchester United, United Strand (Frank Ilett), acabó su maratón de crecimiento capilar y transformó su melena en tres peinados icónicos: los rizos de Carlos Valderrama, la cresta de David Beckham y el mullet de Chris Waddle.