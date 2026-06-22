Rashford quiere destacar en el Mundial para ayudar a Inglaterra y mejorar su situación personal. Al ser preguntado sobre si es imprescindible que el jugador destaque, dada la incertidumbre que le rodea a nivel nacional, el excentrocampista de los Tres Leones Barnes —en colaboración con viagogo y su campaña «World Cuts»— declaró a GOAL: «Inglaterra necesita rendir bien como equipo. Si él siente que quiere destacar por su cuenta, eso no va a ayudar a Inglaterra.

Si se centra en usarlo como escaparate personal y piensa “voy a coger el balón, voy a regatear rivales para lucirme”, eso no ayudará a ganar el Mundial. Lo importante es que rinda bien para Inglaterra.

Si Tuchel decide que tendrá un papel secundario, no podrá hacer nada al respecto. No debe pensar: “Voy a destacar para ponerme en el punto de mira”. Eso no ayuda. Lo importante es ayudar al equipo a jugar, no brillar individualmente.

«Todo depende de su actitud y compromiso; ese ha sido siempre su talón de Aquiles. Tiene talento, pero lo esencial es su dedicación.

A Tuchel no le preocupa que Rashford busque protagonismo, sino que juegue para Inglaterra, aunque eso implique mantenerse en su posición y hacer pases sencillos. Esa será la decisión del entrenador. Se trata de que Inglaterra gane el Mundial».