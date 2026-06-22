Rashford querrá destacar en el Mundial, tanto para el equipo como para él mismo. Al ser preguntado sobre si es imprescindible que el jugador destaque, dada la incertidumbre que le rodea a nivel nacional, el excentrocampista de los Tres Leones Barnes —en colaboración con viagogo y su campaña «World Cuts»— declaró a GOAL: «Inglaterra necesita rendir bien como equipo. Si él siente que quiere destacar por su cuenta, eso no va a ayudar a Inglaterra.

Si se centra en brillar individualmente, eso no ayudará a Inglaterra a ganar el Mundial. Lo importante es que rinda bien por el equipo.

Si Tuchel decide que tendrá un papel secundario, no podrá hacer nada al respecto. No debe pensar: “Voy a hacer esto a mi manera para destacar”. Lo importante es ayudar al equipo a jugar, no brillar individualmente.

«Todo depende de su actitud y compromiso; ese ha sido siempre su talón de Aquiles.

A Tuchel no le preocupa que Rashford busque protagonismo, sino que juegue para Inglaterra, aunque eso implique mantenerse en su posición y hacer pases sencillos. Esa será la decisión del entrenador. Se trata de que Inglaterra intente ganar el Mundial».