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Rian Rosendaal

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Por qué los grandes de la Premier League siguen de cerca al «nuevo Lewandowski»

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Oskar Pietuszewski aún no tiene 18 años, pero ya hizo historia. Batalló el récord de traspaso de la Ekstraklasa al pasar del Jagiellonia Białystok al FC Porto por 10 millones de euros en el mercado de invierno.

Pietuszewski es el jugador menor de 18 años más caro en fichar por la Liga Portugal. El Oporto lo fichó con un contrato hasta 2029 tras competir con Arsenal, Manchester City y Chelsea. Su historial en la formación de talentos promete un gran futuro para el joven.

El club ya convirtió a Hulk, James Rodríguez y Éder Militão en estrellas, y todo indica que Pietuszewski seguirá el mismo camino tras su fulgurante arranque en Portugal.

Además, ya fue convocado por Polonia para la repesca europea rumbo al Mundial 2026. Su progresión despierta enorme expectación: si mantiene este ritmo, el cielo es el límite. En Voetbalzone encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la mayor promesa polaca desde Robert Lewandowski.

  • El comienzo

    Pietuszewski nació en mayo de 2008 en Białystok, Polonia. Mostró talento desde niño y a los seis años ingresó en la Talent Football Academy de su ciudad. Desde el principio, su primer entrenador, Rafal Muczynski, vio que tenía algo especial.

    «Recuerdo la primera vez que lo vi en el campo. Destacaba por su dinamismo, velocidad y fuerza física en comparación con sus compañeros», contó Muczynski recientemente a Portal dos Dragoes. «Le encantaba regatear, desafiar rivales en el uno contra uno y entrenar; se notaba que el fútbol era lo más importante del mundo para él». Aunque ya competía en una categoría superior, no todo fue fácil.

    «Recuerdo que tenía problemas de vista y jugaba con gafas, al estilo de Edgar Davids. Si perdíamos, se le empañaban las gafas y se notaba que lloraba», recuerda Muczynski en una entrevista con el medio polaco Weszlo. «A veces, tras un partido, lanzaba algo en el vestuario por la rabia. Si las cosas no salían como él quería, parecía que iba a destruir el mundo».

    Aun así, sus virtudes sobresalían. Pronto se unió a la cantera del Jagiellonia, donde Muczynski lo dirigió otros siete años bajo la supervisión de la leyenda del club, Ryszard Karalus. Karalus quedó impresionado y valoró su agresividad como una virtud.

    «Era un luchador, un poco gamberro. Le gustaba devolver los golpes en el campo», añadió Karalus en Weszlo. «Su actitud quizá se debió a la ausencia de su padre; lo crió su madre, y él buscaba una figura masculina de autoridad. Esa rebeldía lo hacía intrépido».

    En 2022, Pietuszewski mostró que estaba listo para el fútbol senior: fue máximo goleador del campeonato polaco Sub-14 y luego marcó un hat-trick que dio al Jagiellonia una victoria 3-1 sobre el Cracovia en la Central Junior League Sub-17. Sin embargo, nadie imaginaba la tragedia que se avecinaba.

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  • Gran avance

    En otro partido de la CLJ ese mismo año, contra el Hutnik en Cracovia, Pietuszewski sufrió una grave lesión de ligamentos cruzados. En el momento no se dio cuenta de la gravedad.

    «Suena raro, pero fue curioso: durante el partido no sentí nada. Jugué todo el encuentro sin dolor», contó a Laczy nas Pilka. «Después, en el vestuario, todo bien. Empezamos el largo viaje de vuelta a Białystok. Tras hora y media de viaje, en una parada, noté algo raro en la rodilla: se hinchó, se puso tensa y dolió. Entonces me asusté».

    «Llegamos muy tarde y me dolía la rodilla, pero esperaba que se pasara al despertar. No fue así. Poco después me hicieron una resonancia, me dieron el diagnóstico y, en menos de dos semanas, me operaron».

    Muchos jugadores no se recuperan de lesiones así, pero eso solo reforzó su determinación: «Sabía que tenía que prepararme antes de la cirugía para facilitar mi regreso. La recuperación de una rotura de ligamentos suele demorar un año. A los seis meses volví al entrenamiento completo y a los siete jugué mi primer partido».

    Desde entonces, Pietuszewski recuperó su forma y rindió mejor que antes. Para la temporada 2024/25, con solo dieciséis años, estaba listo para debutar en el Jagiellonia. Debutó entrando en los últimos 20 minutos de la vuelta de la Europa League ante el Ajax, donde conoció a Francesco Farioli, entonces técnico del Ajax y hoy en el Oporto. 

    Cuatro meses después debutó en la Ekstraklasa ante el Pogoń Szczecin. Esa temporada sumó 20 partidos con el primer equipo, cuatro en la Conference League y uno en la final de la Supercopa de Polonia ante el Wisła Cracovia, que ganaron.

    Marcó su primer gol en un 1-1 ante el Gornik Zabrze al final de la temporada: recortó a un defensa en la frontal y batió al portero con un disparo cruzado.

  • FBL-POR-LIGA-PORTO-MOREIRENSEAFP

    ¿Y ahora qué?

    Pietuszewski se consolidó como titular del Jagiellonia en la primera mitad de la temporada 2025/2026 y debutó con la selección polaca sub-21 marcando ante Macedonia del Norte en la fase de clasificación para la Eurocopa. Además, participó en cinco goles en diecisiete partidos de la Ekstraklasa, destacando un encuentro ante el Pogoń Szczecin.

    El encuentro parecía acabar 1-1, pero en el tercer minuto de descuento Pietuszewski marcó de media volea. Nadie estaba más contento que el entrenador del Jagiellonia, Adrian Siemieniec, quien tras la victoria declaró: «Admiro a este chico; tiene el potencial para convertirse en un futbolista fantástico y ya deja huella en la liga y en Europa».

    En vísperas del mercado de fichajes de enero, se habló mucho del interés de grandes clubes de la Premier League, así como del FC Barcelona y el Bayern de Múnich, por lo que el director técnico Lukasz Maslowski se resignó a perder al joven.

    ««Los clubes que se han interesado por él sin duda le atraen. A veces, un jugador no quiere esperar», declaró Maslowski a TVP Sport. «Si es el destino adecuado, el precio adecuado y todas las partes quieren hacerlo en invierno, podría suceder en invierno. La mejor solución sería cerrar un traspaso en invierno, y su nuevo club podría retenerlo en Białystok durante seis meses más.»

    Sin embargo, el Oporto consideró que Pietuszewski estaba listo para dar el salto directo a una de las principales competiciones europeas, lo que resultó decisivo para ganar la carrera por su fichaje. Y acertó: el joven sumó seis goles y asistencias en sus primeros nueve partidos en la Liga Portugal.

    En su debut forzó un penalti que dio el 1-0 al Oporto ante el Vitória SC. Curiosamente, marcó su primer gol a los trece segundos de la victoria 3-1 sobre el Arouca el 27 de febrero, convirtiéndose en el extranjero más joven en anotar para el Oporto y en el tanto más rápido de la historia del estadio. Después marcó un golazo en el 2-2 ante el Benfica de Mourinho: arrancó en su campo, dejó atrás a Otamendi con un giro y disparó con fuerza.

    La semana pasada debutó con Polonia, entró en el descanso y lideró la victoria 2-1 sobre Albania con cinco regates, cuatro pases decisivos y cinco duelos ganados. 

  • FBL-POR-LIGA-PORTO-AROUCAAFP

    Puntos fuertes

    Pietuszewski ha demostrado gran valor al destacar desde su llegada al Oporto y causar impresión a nivel internacional. Una leyenda del club está impresionada. 

    «Me gusta este chico porque es creativo y no tiene miedo de arriesgarse», declaró recientemente el exdelantero del Oporto Ricardo Quaresma a Record. «Eso es algo que falta hoy en día en el fútbol. Jugadores como él cogen el balón y van a por todas, una vez, dos veces, tres veces. Y aunque pierdan el balón cada vez, lo intentan una cuarta vez. Le deseo lo mejor».

    Extremo izquierdo explosivo y con un regate deslumbrante, es una pesadilla para los defensas gracias a su velocidad, fuerza y capacidad para aprovechar los espacios. Remata con ambos pies y, aunque puede actuar de ’10’ o ’9’, brilla más en la banda, donde también trabaja sin pausa en defensa.

  • FBL-POR-LIGA-PORTO-GIL VICENTEAFP

    Puntos a mejorar

    Sin embargo, Pietuszewski aún tiene mucho que aprender, algo previsible dada su edad. A veces, su audacia juega en su contra, como apuntó Farioli al moderar las expectativas sobre el joven tras sus goles contra el Arouca.

    «Estos jóvenes aportan energía, aunque sus decisiones no siempre sean acertadas. Eso forma parte del proceso», concluyó el entrenador del Oporto. El propio Pietuszewski admitió el año pasado a Laczy nas Pilka: «Mi toma de decisiones aún no está al nivel que me gustaría. A veces fallo por falta de concentración en situaciones sencillas. Debo concentrarme más».

    Le conviene mantener la calma, reducir el impulso y, a veces, ralentizar el juego para elegir la opción más sencilla. Además, debería variar su recorrido y buscar la línea de fondo, pues su hábito de recortar hacia dentro con la derecha lo hace previsible.

    Con la madurez y la experiencia llegarán esas mejoras. Su enorme potencial ya se nota y crece partido a partido.

  • FBL-POR-SUPERCUP-PORTO-BENFICAAFP

    ¿El nuevo Luis Díaz?

    A Pietuszewski se le compara con Lamine Yamal, joven promesa del Barcelona, y con el icono polaco Jakub Blaszczykowski. Sin embargo, su estilo directo recuerda más a Luis Díaz, estrella del Bayern de Múnich, quien también brilló en Portugal.

    Díaz es casi imparable en el uno contra uno, gracias a su rapidez de pies y gran agilidad. Ante la portería, Díaz mantiene la calma; Pietuszewski muestra la misma rapidez y potencia de disparo, aunque con menos precisión.

    Los dos muestran una mentalidad luchadora y no se limitan a aportar en ataque: presionan alto y ayudan en la recuperación. Esa intensidad fue clave en el Liverpool de Jürgen Klopp y Arne Slot, y ahora Díaz mantiene la misma actitud en el Bayern.

    Pietuszewski también se esfuerza por ayudar a su lateral, con una media de 7,5 duelos cada 90 minutos en sus primeros tres meses en el Oporto. Díaz era muy querido por la fiel afición del Oporto porque era igual de importante en defensa que en ataque, y Pietuszewski tiene todas las cualidades para seguir sus pasos.

  • Poland v Albania - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    El futuro

    Si cierra la temporada en el Oporto con éxito, los clubes de la Premier League podrían volver a fijarse en Pietuszewski. Ya justifica su cláusula de más de 50 millones de euros y podría valer mucho más si mantiene los pies en el suelo. Tras su prometedor debut con Polonia, Lewandowski le pidió justo eso.

    «Es espectacular, pero démosle espacio para que se desarrolle y juegue sin presión desde el primer momento», declaró el capitán a TVP Sport. «Dejémoslo hacer de forma natural, con la cabeza fría. Tiene toda la carrera por delante; es un chico de 17 años. Que disfrute, muestre su talento y se concentre en lo suyo. Yo también intento protegerlo, pues el fútbol es un juego de emociones».

    Tener a Lewandowski como mentor es un lujo; quizá le aconseje fichar por el Barcelona, su equipo favorito.

    La idea de que algún día le acompañe en el Barça no suena descabellada. Por ahora, mejor que escuche a su mentor y ignore el ruido exterior. Oporto es el lugar ideal para que el talento de Pietuszweski florezca. Si mantiene la calma, pronto llegará al máximo nivel.

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