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¿Por qué los clubes de la Premier League no han apostado «25-30 millones de libras» por Troy Parrott? Un ex del Liverpool respalda al también irlandés y canterano del Tottenham para marcar «12-14 goles» tras su prolífico paso por la Eredivisie
Parrott dejó el Tottenham tras una serie de cesiones
Parrott, natural de Dublín, dio el salto al primer equipo del Tottenham en 2019, participando en partidos de la Carabao Cup y la Premier League, pero pasó gran parte de las cuatro temporadas siguientes cedido en Millwall, Ipswich, MK Dons, Preston North End y Excelsior.
Tras marcar 17 goles en los Países Bajos durante la temporada 2023-24, en el verano de 2024 se completó su traspaso definitivo al Alkmaar. En ese momento costó apenas 6,7 millones de libras (9 millones de dólares), pero ahora vale bastante más.
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Regreso goleador del AZ y hat-trick histórico con Irlanda
Eso se debe a que ha visto puerta en 51 ocasiones con el AZ en 97 apariciones. También ha asumido un papel de líder con Irlanda, ya que firmó un hat-trick histórico con Irlanda a domicilio en Hungría durante la fase de clasificación para el Mundial de 2026, apenas unos días después de marcar un doblete contra la Portugal de Cristiano Ronaldo.
Desde entonces, la especulación sobre su traspaso no ha dejado de crecer, pero no se ha cerrado ninguna operación. A varios equipos de Inglaterra se les ha atribuido interés, junto con algunos de España e Italia, pero está por ver qué le depara el futuro inmediato.
¿Debería un equipo de la Premier League fichar a Parrott?
Preguntado por si algún equipo de la Premier League debería haber asumido ya un riesgo calculado con Parrott, especialmente de entre aquellos que necesitan goles tras dar el salto a la élite, el exinternacional irlandés Houghton, que habló con GOAL a través de Covers, que recoge ofertas actuales como un código promocional de Kalshi, dijo: «Tengo que ser sincero contigo, pensé que ya se habría marchado a estas alturas. Creo que, después de lo que ha hecho en Holanda y de lo que ha hecho con Irlanda, ha habido unos cuantos clubes siguiéndole.
«Una cosa que se puede decir de él es que ha pasado por mucho. Si miras lo que le ha pasado a esta joven promesa que venía pisando fuerte, se suponía que iba a ser esto, aquello y lo de más allá. Luego lo fueron cediendo. Las cosas no le iban bien.
«Se reinventó en Holanda. Hacer lo que ha hecho, salir adelante de la manera en que lo ha hecho, es algo que no tenía hace dos o tres años, pero que tiene ahora porque ha tenido que madurar. En muchos sentidos, ha pasado de ser un protegido, un chaval joven, a un hombre. Así es como yo lo veo. Ha madurado muchísimo.
«Le encanta el fútbol. Quiere triunfar. Así que me sorprende que no se haya hablado más de él. Sé que hubo una historia sobre el West Ham. No sé qué pasó y, en cierto modo, se vino abajo.
«Algunos de los equipos de la zona baja de la Premier League, si quieres llamarlo así. Me sorprende bastante que ninguno de ellos haya tanteado un poco la opción. No sé cuál es el precio, pero incluso si lo ficharas por entre 25 y 30 millones de libras y te metiera entre 12 y 14 goles, eso podría bastar para salvarte.
«Eso sería algo bueno porque creo que esta temporada va a ser realmente dura para muchos equipos. Veo mucha mediocridad, la liga se está igualando un poco más. Creo que hay dos o tres equipos arriba. Pero, a partir de ahí, ahora mismo hay muchos equipos que pueden ganar a los demás.
«Pero necesitas goleadores, necesitas a alguien que pueda mandar el balón al fondo de la red, y eso es lo que ha hecho Troy».
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Cuando expira el contrato de Parrott en medio de las especulaciones sobre su traspaso
Al contrato de Parrott con el AZ todavía le quedan tres años, lo que significa que no tienen ninguna presión inmediata para desprenderse de un activo valioso. Como es lógico, esperarán obtener la mayor cantidad posible.
Se ha hablado del interés del Real Betis en LaLiga, pero podría ser que un equipo de la Premier League lance una ofensiva de última hora por el delantero de 24 años antes de que se cierre el próximo mercado el 1 de septiembre.
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