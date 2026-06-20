AFP
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Por qué los aficionados escoceses abuchearon a Achraf Hakimi, estrella de Marruecos y del PSG, durante la derrota en el Mundial
Se oye una acogida hostil
El capitán de los Leones del Atlas fue abucheado por la ruidosa «Tartan Army» cada vez que tocaba el balón en Foxborough. El ruido aumentó durante un córner en el minuto 20 y estalló cuando cometió una falta sobre Kieran Tierney que detuvo un contraataque antes del descanso. Esta hostilidad se desató tras confirmarse el viernes que el defensa será juzgado por un delito de violación derivado de un supuesto incidente ocurrido en febrero de 2023.
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McCoist parece no estar al corriente del juicio contra Hakimi
Las constantes provocaciones a Hakimi llamaron la atención del equipo de retransmisión del partido en el Reino Unido, que destacó las continuas interrupciones en directo. El comentarista Ally McCoist dijo en ITV: «No sé qué ha hecho Hakimi para molestar a la afición local, pero algo ha hecho».
El jugador, que niega la agresión denunciada por una mujer de 24 años, publicó en X antes del partido: «Llevo esperando este juicio desde el primer día. Y ahora lo estoy deseando. Por fin podré hablar».
Un gol tempranero asegura la victoria
Olvidadas las polémicas fuera del campo, Marruecos se acercó a los dieciseisavos gracias al gol de Ismael Saibari a los 69 segundos. El centrocampista igualóel récordde Mohamed Salah al marcar en sus dos primeras apariciones mundialistas. El tanto lideró brevemente el Grupo C, pero Brasil superó a Marruecos con su 3-0 sobre Haití y los dejó segundos por diferencia de goles.
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Partidos decisivos de la fase de grupos
Marruecos visita Atlanta para medirse a Haití este miércoles y necesita solo un punto para avanzar a la fase eliminatoria. Mientras tanto, Escocia viaja a Miami para enfrentarse al líder Brasil en un duelo complicado. El equipo de Steve Clarke debe mostrar mayor eficacia ante la Seleção, tras no convertir su dominio en la segunda parte en el gol del empate ante los marroquíes.