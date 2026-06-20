Por qué los aficionados escoceses abuchearon a Achraf Hakimi, estrella de Marruecos y del PSG, durante la derrota en el Mundial

Las constantes provocaciones a Hakimi llamaron la atención del equipo de retransmisión del partido en el Reino Unido, que destacó las continuas interrupciones en directo. El comentarista Ally McCoist dijo en ITV: «No sé qué ha hecho Hakimi para molestar a la afición local, pero algo ha hecho».

El jugador, que niega la agresión denunciada por una mujer de 24 años, publicó en X antes del partido: «Llevo esperando este juicio desde el primer día. Y ahora lo estoy deseando. Por fin podré hablar».