«Por qué lo hicieron es un misterio»: los propietarios del Tottenham, criticados por el agente del exentrenador por la contratación de Igor Tudor
Tudor muestra la gravedad de la crisis de los Spurs tras la derrota ante el Arsenal
El Tottenham decidió despedir a Frank tras la derrota ante el Newcastle United a principios de este mes, ya que el equipo del norte de Londres lleva una racha lamentable desde principios de año. Tudor, conocido por ser contratado para hacer frente a situaciones de emergencia, tomó las riendas hasta el final de la temporada, pero tuvo un pésimo comienzo con una derrota por 4-1 ante el Arsenal el domingo.
Los Spurs se enfrentan a una grave crisis de lesiones y, además, Cristian Romero no podrá jugar otros dos partidos de la Premier League por sanción. El temor a un posible descenso a la Championship se ha agravado, ya que el club lleva nueve partidos sin ganar en la liga.
Anteriormente, Heitinga había sido contratado para ayudar a Frank como asistente durante la mala racha, aunque muchos apostadores pensaban que podría ocupar el puesto de entrenador si su jefe era despedido. En cambio, su etapa en el Tottenham llegó a su fin rápidamente con la llegada de Tudor y su equipo técnico.
El agente afirma que el Tottenham quería que Heitinga continuara
Ahora, Jansen ha revelado que el Tottenham estaba interesado en que Heitinga permaneciera en su puesto bajo la nueva dirección, pero decidieron marcharse.
En el podcast KieftJansenEgmondGijp, dijo: «Le permitieron quedarse. Incluso le pidieron que se quedara. Todos los demás entrenadores, todos escandinavos, se marcharon. Y después de tres semanas, le dijeron: "Por favor, quédese y cumpla su contrato aquí". Eso es todo un logro para alguien que trabajó allí durante tres semanas.
Pero él respondió: "Sí, pero ahora Igor Tudor, un entrenador croata, va a venir con todo su equipo durante tres o cuatro meses". A ese hombre siempre lo contratan para trabajos de emergencia.
Eso casi nunca funciona. Por qué lo hicieron es un misterio para mí. Y luego vendrá otro entrenador. Así que puedes irte dos veces. Ese nuevo entrenador también vendrá con 45 personas. Él dijo: "Esto no tiene sentido, Rob. Tengo que irme ahora"».
«Había una posibilidad de que él tomara el control».
Jansen añadió: «Pero existía la posibilidad de que él tomara el mando; lo teníamos en mente. Solo que el club no lo hizo. Después de tres semanas, decidieron que era demasiado pronto. Así que entonces tienes un entrenador interino.
¿Qué hace la dirección, o en este caso, los propietarios, la familia Lewis? Optan por algún tipo de seguridad. Contratan a alguien con experiencia, alguien conocido por gestionar crisis en clubes en dificultades durante unos meses. Eso salva su imagen. A menos que se atrevan a continuar con Heitinga y una nueva plantilla, pero no lo harán».
Los Spurs buscan desesperadamente la victoria ante el temor al descenso
El Tottenham esperará sin duda que su decisión de nombrar a Tudor como entrenador interino dé sus frutos, ya que su permanencia en la Premier League está en juego durante los últimos meses de la temporada. El equipo ha encadenado tres derrotas consecutivas en la liga tras caer ante el Manchester United, el Newcastle y, más recientemente, el Arsenal, y necesita sumar puntos cuanto antes para alejarse de los tres últimos puestos.
Sus dos próximos partidos parecen especialmente importantes. Primero visitarán al Fulham, que recientemente venció al Sunderland por 3-1 y está seis puestos por delante de ellos, antes de que el Crystal Palace visite el Tottenham Hotspur Stadium. A continuación, los Spurs se enfrentarán al Liverpool en Anfield y al Nottingham Forest en casa antes del parón internacional de marzo.
El Tottenham también tiene que pensar en sus compromisos en la Liga de Campeones. Se enfrentará al Atlético de Madrid, al Galatasaray o a la Juventus en octavos de final, tras haber disfrutado de una exitosa fase de grupos en la que terminó cuarto y evitó la repesca de la fase eliminatoria. Sin embargo, aún está por ver si esos partidos supondrán una distracción bienvenida, ya que la supervivencia en la liga es sin duda el objetivo más importante para el resto de la temporada.
