Getty Images Sport
Traducido por
Por qué le anularon a Lionel Messi el tercer gol de su hat-trick con el Inter de Miami en la emocionante victoria de la MLS sobre el Cincinnati
Rendimiento decisivo en Ohio
El maestro argentino lideró un espectáculo de ocho goles el miércoles por la noche: abrió el marcador y, tras quedar 2-1 abajo, guió la remontada. El encuentro acabó 5-3 y Messi también asistió a Mateo Silvetti antes de completar su hat-trick en el 89′ tras un error defensivo. La victoria impulsó a los Herons al segundo puesto del Este, con 25 puntos en 13 jornadas.
Una resolución oficial aclara el historial
Tras el partido, la MLS actualizó el acta oficial en su web y le quitó a Messi el hat-trick. El gol 89 fue un autogol del portero de Cincinnati, Roman Celentano, pues el balón rebotó en el poste, no cruzó la línea y él lo introdujo en su propia portería.
Cifras impactantes
Con esta decisión, Messi se queda con 60 hat-tricks oficiales, seis menos que Cristiano Ronaldo, líder histórico con 66. Aun así, sus números siguen impresionando: en la temporada 2026 de la MLS lleva 11 goles y 4 asistencias en 12 partidos. Con Argentina lista para defender el título mundial este verano, Messi acumula 909 goles y 411 asistencias en 1.153 partidos oficiales.
- Getty Images Sport
La lucha por el título se intensifica
El ascenso de Miami al segundo puesto del Este presiona al líder, Nashville, que tiene solo dos puntos más y un partido menos. Los Herons han mostrado resistencia, pero deben mantener su alto ritmo goleador para superar la sólida defensa de Nashville. Antes del parón internacional, Messi buscará prolongar su racha antes de sumarse a Argentina para la gira de verano.