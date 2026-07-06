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Por qué las estrellas inglesas Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke y Eberechi Eze se perderán el próximo partido del Arsenal, mientras los campeones de la Premier League se preparan para defender el título en la temporada 2026-27

Arsenal
Premier League
B. Saka
D. Rice
E. Eze
N. Madueke
Inglaterra
World Cup

Las estrellas del Arsenal Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke y Eberechi Eze se perderán el primer partido de la pretemporada. El periodo de vacaciones obligatorio tras el Mundial, al que accedió Inglaterra, coincidirá con los preparativos de Mikel Arteta para defender el título de la Premier League.

  • Norma sobre las tres semanas de vacaciones obligatorias

    El Arsenal, actual campeón de la Premier League, arrancará la pretemporada 2026-27 con varias bajas. Según Football London, Saka, Rice, Madueke y Eze se perderán el primer partido de verano por sus compromisos internacionales en Norteamérica.

    Por los estrictos protocolos internos de bienestar, cada estrella internacional recibe un descanso obligatorio de tres semanas tras el Mundial. Como Inglaterra ya está en cuartos, ese descanso coincidirá con el inicio de la pretemporada del club.

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  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La racha de Inglaterra complica el calendario de verano del Arsenal

    Saka, con su segunda titularidad en el torneo, dio la asistencia que clasificó a Inglaterra para cuartos de final ante México. El jugador sigue recuperándose de un problema en el tendón de Aquiles. Declan Rice también juega pese a un dolor neural en los isquiotibiales, mientras que Eberechi Eze y Noni Madueke han brillado con la selección.

    Su próximo rival será Noruega el sábado, tras la histórica eliminación de Brasil, con Martin Ødegaard entre los más destacados.

  • El calendario de la pretemporada, en peligro

    Si Inglaterra queda eliminada el 11 de julio, los jugadores del Arsenal afectados disfrutarán de tres semanas de vacaciones, lo que alterará el calendario de pretemporada del club. El Arsenal debutará en verano ante el Girona el 1 de agosto.

    Si Saka, Rice, Eze o Madueke llegan a semifinales, probablemente también se perderían el segundo amistoso, ante el Real Betis en Dublín el 5 de agosto.

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    Se espera que Arteta recurra a los jugadores jóvenes

    Con tantos jugadores del primer equipo ausentes, se espera que Arteta recurra a la cantera y a la plantilla de reserva para los viajes a España e Irlanda. Es habitual que el Arsenal aproveche el verano para dar oportunidades a los jóvenes.

    Además, estos encuentros pueden ser un escaparate para quienes tienen su futuro en el aire, como Ethan Nwaneri, de 19 años, que pasó media temporada cedido en el Marsella y aún no tiene claro su futuro pese a haber firmado un contrato hasta 2025.

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