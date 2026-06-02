Goal.com
En directoEntradas
Lamine Yamal Spain 2024Getty Images
Mohamed Saeed

Traducido por

¿Por qué Lamine Yamal no lleva la camiseta número 10 de España? Su compañero en el Barcelona, Dani Olmo, habla de supuestos «problemas internos»

L. Yamal
España
World Cup
D. Olmo
España

Dani Olmo, estrella del Barcelona, ha desmentido los rumores de tensiones en la selección española tras conocerse los números de camiseta para el Mundial de 2026. A pesar de su rápido ascenso, Lamine Yamal no usará la mítica camiseta 10 este verano en Norteamérica.

  • Olmo resta importancia a la polémica sobre el dorsal

    La Roja se prepara para su nueva aventura mundial y la asignación de los números de las camisetas ha generado debate. Muchos esperaban que Yamal portara el 10, pero Olmo lo mantiene y el extremo de 18 años prefirió conservar el 19 que usa en su club.

    Olmo aclaró que la decisión se tomó sin conflictos y que el vestuario sigue unido: «No hay problemas a puerta cerrada, no hay polémica por llevar el número 10. Son solo rumores que circulan fuera», afirmó en una reciente rueda de prensa.

    • Anuncios
  • Spain v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    Seguir con una fórmula ganadora

    Olmo conserva el dorsal 10 por superstición y gusto personal. Fue clave en la Euro 2024 y, con España ya lista para el Mundial, prefiere no cambiar algo que funciona.

    «Ya lo usé en la Eurocopa que ganamos y me gusta, así que ¿por qué cambiarlo?», añadió Olmo.

    Aunque muchos ven el ‘10’ como marca de la estrella, su regularidad lo señala como el sucesor ideal, mientras España aspira a su segunda estrella.


  • Yamal, epicentro de la numeración no convencional.

    La decisión de Yamal de conservar el 19 ha generado debate, pero no es el único caso sorpresivo. La selección española confirmó la lista y, en redes sociales, lo más comentado fue que el centrocampista Gavi usará el emblemático dorsal 9.

    Dorsal históricamente asociado a delanteros como Fernando Torres, ahora recaerá en el mediocampista azulgrana.

    Pedri lucirá el 20 y Ferran Torres el 7.

    La decisión de Yamal de conservar el 19 refleja su identidad anterior en el Barcelona, donde lo lució antes de heredar el 10 en el Camp Nou.

  • Spain v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    Un impulso para la forma física de la estrella adolescente

    Más allá de los números de la plantilla, hay buenas noticias sobre el estado físico de Yamal. El joven se perdió el final de la temporada nacional por una lesión, lo que hizo temer que no estuviera al 100 % para el primer partido del torneo. Sin embargo, Olmo ha dado una actualización tranquilizadora sobre la recuperación de su compañero.

    «Le veo bien. Está entrenando poco a poco como parte de su rehabilitación. Está progresando bien y estamos contentos con eso», señaló Olmo.

    La selección española afina detalles y el jueves jugará un amistoso contra Irak, donde De la Fuente planea rotar a su plantilla antes del debut.

Amistosos
España crest
España
ESP
Iraq crest
Iraq
IRQ
World Cup Qualification UEFA
España crest
España
ESP
Inglaterra crest
Inglaterra
ENG