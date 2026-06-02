La Roja se prepara para su nueva aventura mundial y la asignación de los números de las camisetas ha generado debate. Muchos esperaban que Yamal portara el 10, pero Olmo lo mantiene y el extremo de 18 años prefirió conservar el 19 que usa en su club.

Olmo aclaró que la decisión se tomó sin conflictos y que el vestuario sigue unido: «No hay problemas a puerta cerrada, no hay polémica por llevar el número 10. Son solo rumores que circulan fuera», afirmó en una reciente rueda de prensa.