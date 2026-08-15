Por qué la Roma ha fichado a Molina y cómo puede jugar con Gasperini

Además, está la cuestión de los costes: porque fichar a un jugador de la experiencia y la calidad de Molina por un paquete global de menos de 20 millones de euros entre cantidad fija y bonus para la Roma ha sido una oportunidad que no han querido dejar escapar. Entrando en el detalle de la operación, por el carrilero argentino la Roma ha gastado 13 millones de parte fija más otros 4 en posibles bonus ligados al rendimiento del jugador y a los objetivos que alcance el equipo de Gasperini. El contrato vence en junio de 2030 y el salario es de 2,8 millones netos por temporada más 200.000 euros en bonus.