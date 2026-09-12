El club anunció oficialmente el contratiempo físico del delantero el 12 de agosto. En ese momento, los servicios médicos preveían un plan de entrenamiento individualizado para gestionar su recuperación.

"Alexander Sorloth sufre una contractura muscular, según han determinado los servicios médicos del club", confirmó el Atlético en su comunicado. "El delantero noruego se entrenará en sesiones individuales y su evolución determinará su regreso al grupo".

Sin embargo, un mes después, el delantero todavía no ha pisado el césped. La prolongada baja ha frustrado los planes para que desempeñe un papel clave en la delantera de Simeone.