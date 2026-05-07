AFP
Traducido por
Por qué la Juventus se muestra «fría» ante el fichaje de Robert Lewandowski, que dejará el Barcelona como agente libre
Las exigencias económicas frenan el fichaje por el Turín
La llegada de Lewandowski a la Serie A este verano ha encontrado un obstáculo en el Allianz Stadium. Pini Zahavi, su agente, viajó a Italia para reunirse con varios clubes, pero la Juventus no recibió la idea con entusiasmo. Gianluca Di Marzio indica que los bianconeri han perdido interés por el alto coste del fichaje.
El delantero de 37 años acaba contrato el 30 de junio y podría quedar libre si el Barcelona no activa la renovación, pero sus elevadas pretensiones económicas han hecho que la Vecchia Signora recule. El club prioriza la sostenibilidad financiera a largo plazo frente a fichajes millonarios de jugadores en el ocaso de sus carreras.
- Getty Images
¿Lewandowski da pistas sobre su próximo destino?
Aunque la Juve retroceda, Lewandowski sigue ambiguo sobre su futuro. Durante una retransmisión benéfica para la Cancer Fighters Foundation, el ídolo polaco fue preguntado por el interés de los grandes clubes italianos y, en vez de desmentir los rumores, lanzó una pista enigmática: «¿Sabéis qué? Hablaremos pronto».
Su respuesta mantiene en alerta al AC Milan, que ve al polaco como alternativa a la Juventus si decide dejar España. A sus 34 años, Lewandowski sigue siendo letal: 18 goles en 42 partidos con el Barcelona esta temporada.
El factor Vlahovic en la Juventus
El enfriamiento del interés de la Juventus por Lewandowski podría deberse a su dilema interno con los delanteros. El club está en un punto muerto con el futuro de Dusan Vlahovic, pues las negociaciones para renovarle a corto plazo siguen estancadas. Si la Juve no resuelve este impasse financiero con su actual estrella, fichar a un delantero más veterano y mejor pagado como Lewandowski sería difícil de justificar ante la directiva.
- Imago Images / ZUMA Press
La dirección descartó esa posibilidad para el futuro
Lewandowski, ya en sus últimos años como jugador, ha aclarado que no se hará entrenador: «Ser entrenador es muy duro».
Descartada la opción de dirigir desde el banquillo, el veterano quiere disfrutar de sus últimos partidos como jugador. Aún no sabe si seguirá en Barcelona, donde aspira a otro título de La Liga, o si recalará en el San Siro con el AC Milan. Lo que parece cada vez más claro es que su fichaje por la Juventus de Turín es poco probable, ya que el club busca opciones más jóvenes y económicas.