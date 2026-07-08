Por qué la «indiferencia» de Michael Olise es positiva: el exinternacional francés Patrice Evra explica al extremo del Bayern de Múnich cuál es la parte «más difícil» de ser una superestrella

El valor de Olise se ha disparado y, según rumores, está en la mira del Real Madrid. Se dice que Florentino Pérez pagaría 223 millones de euros (191 millones de libras/255 millones de dólares) por otro «galáctico».

Es lógico preguntarse si alguien merece esa cifra. Olise brilla ahora, pero la historia del fútbol está llena de estrellas que se apagaron tras breve fulgor.

Al ser preguntado sobre cómo puede Olise evitar ese destino, Evra añadió: «Lo más difícil en el fútbol no es llegar a la cima. Lo más difícil es mantenerse ahí. El talento puede abrir la puerta, pero tus hábitos deciden si te quedas en la habitación.

Michael debe proteger lo que le hace especial: mantener a su gente, disfrutar del fútbol, seguir trabajando y no creerse demasiado lo que se dice. Cada año los defensas te estudian más y la afición espera más; ahí se ve quién va en serio.

«Por lo que veo, no parece alguien que juegue para llamar la atención. Parece alguien que ama este deporte. Si conserva esa alegría, se mantiene humilde y nunca piensa que ya ha llegado a la cima, podrá mantenerse en lo más alto durante mucho tiempo».