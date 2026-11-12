Davis se ha abierto camino hasta la cima a base de luchar. Antes de que el Villa lo fichara, pasó por el Biggleswade United de la Southern League. Aquellas experiencias a una edad temprana le han sido útiles con el paso de los años.

Richards vuelve ahora a probar suerte en el fútbol no profesional. Tras trabajar con el Warley FC la temporada pasada, se ha unido al Bollington United Sunday Blues para la 2026-27. El equipo, con sede en Cheshire, perdió todos los partidos que disputó la pasada campaña, incluida una sonada derrota por 31-1.

El campeón de la Premier League Richards está recurriendo a su agenda de contactos para incorporar a exinternacionales, especialistas y personalidades destacadas que ayuden a resolver los principales problemas del equipo, desde las jugadas a balón parado hasta la serenidad bajo presión.

El exinternacional inglés está disfrutando cada minuto de esta experiencia. Un estudio de Specsavers reveló que el 91 % de los adultos del Reino Unido cree que la imprevisibilidad y el carácter del fútbol de base son lo que lo hace tan atractivo, mientras que el 44 % afirma que genera anécdotas y recuerdos divertidos. Al ser preguntado por lo que hace tan especial para él el fútbol a ese nivel, respondió: «Es su autenticidad. Levantarse un domingo por la mañana y disfrutar sabiendo que los chicos probablemente salieron la noche anterior, pero aun así se levantan y se presentan, y los aficionados también acuden. Y su actitud. Me encanta.

«Desde el fútbol de base hasta lo más alto, hasta la Premier League, la cima de la pirámide, todo se reduce al amor por el juego. Y el fútbol de base es donde empieza todo para todos. Todos empiezan desde abajo. Me encanta. Me encanta su compromiso con la causa. Y, en el fútbol, hay que disfrutar, ¿no? Los chicos, desde luego, disfrutan.

«Y no es solo eso, también hay buenos jugadores. Tienen que acudir semana tras semana. El tiempo en el norte no es muy bueno, ¿verdad? Llueve mucho, sobre todo en invierno. Eso demuestra el compromiso que tienen con la causa. Me encantan. Y por eso tienen que acudir.

«Se lo merecen. Merecen que se les dé visibilidad. A veces me parece que nos quedamos con la idea de que solo importan las grandes ligas, la Premier League y todo eso. Pero el fútbol de base es lo que importa. Contar con el apoyo de Specsavers y darles esa promoción de “así es como es esto”... Están recibiendo todo lo que tiene un equipo puntero de la Premier League, ya sean preparadores físicos, una dieta o visitas de exprofesionales. Se trata de darles esa confianza y esa visibilidad, lo cual es increíble».