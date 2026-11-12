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Por qué Keinan Davis, similar a Brian Brobbey, ha pasado desapercibido: Micah Richards explica por qué no se habla de un posible fichaje por un club de la Premier League del delantero del Udinese y ex del Aston Villa
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Un canterano del Aston Villa brilló durante su cesión al Nottingham Forest
Davis, natural de Stevenage, se formó en la cantera del Aston Villa y disputó 87 partidos con el club que le dio su primera gran oportunidad. Marcó siete goles y nunca ha sido un delantero especialmente prolífico.
La afición del Nottingham Forest se encariñó con el trabajador delantero durante su cesión en 2022, en la que contribuyó al ascenso que permitió al equipo volver a la Premier League. La temporada siguiente jugó en el Watford.
Ante la falta de oportunidades en el Aston Villa y unos problemas físicos que se habían vuelto recurrentes, Davis puso rumbo a la Serie A en el verano de 2023. Desde entonces, ha pasado prácticamente inadvertido para los seguidores del fútbol inglés.
Sin embargo, marcó 10 goles en la máxima categoría italiana la temporada pasada, lo que propició la firma de un nuevo contrato hasta 2031. Ahora es un ídolo de culto para la fiel afición de Udine.
Las grandes actuaciones de Davis en la Serie A le han valido un nuevo contrato
Preguntado por las actuaciones de Davis y por si está recibiendo el reconocimiento que merece, Richards, que vuelve a probar suerte como entrenador dentro del programa «El mejor peor equipo» de Specsavers, habló con GOAL de un jugador al que conoce bien: «Es un jugador muy bueno. Sabe aguantar el balón de espaldas a portería. Recuerdo jugar con él en los entrenamientos y pensar: “¿Cómo puede ser tan fuerte?”. Era muy joven, pero usaba el cuerpo muy bien. Y también tiene una gran zurda cuando se gira y dispara.
»A veces pasa cuando te vas a Italia, ¿no? Con todos mis respetos hacia Italia, si no juegas en un club enorme, si no juegas en el AC Milan o en la Juve, o no disputas la Champions League, pasas un poco desapercibido a menos que te promociones tú mismo.
»Siempre supe que le iría bien. Creo que jugar allí le ha ayudado porque el juego es un poco más lento. Eso le permite dar ese toque extra que a veces no puedes dar cuando juegas en el Aston Villa porque no tienes tiempo. Estoy encantado por él porque, además, es un gran tipo. Le ha ido muy bien y me alegro muchísimo por él».
- Specsavers
¿Por qué a Davis le ha costado despertar el interés de los clubes de la Premier League?
Puede resultar sorprendente que los equipos de la Premier League necesitados de un delantero no se hayan fijado más en Davis, especialmente porque el internacional neerlandés Brobbey, que tiene cualidades similares, está recibiendo muchos elogios en el Sunderland.
Preguntado si sus anteriores problemas físicos explican esa falta de interés, dado que el jugador de 28 años posee claramente las condiciones físicas para triunfar en la máxima categoría inglesa, Richards añadió: «Es increíble. Su juego de espaldas es extraordinario. En aquel entonces no me podía creer que alguien tan joven fuera capaz de hacerlo. Has mencionado a Brobbey y también me encanta cómo aguanta el balón.
«Quizá su historial de lesiones influya, porque ya sabes cómo funciona todo ahora: se registra en enormes bases de datos, ¿no? No se trata solo de lo que eres capaz de hacer. Por calidad, sí, conseguiría un traspaso. Pero tienes que estar disponible, sobre todo cuando los equipos invierten en los jugadores las cantidades de dinero que invierten hoy en día. Tienes que estar disponible. Y espero que pueda estarlo, porque es un jugador realmente extraordinario».
Richards trabaja con un equipo que perdió por 31-1 la temporada pasada
Davis se ha abierto camino hasta la cima a base de luchar. Antes de que el Villa lo fichara, pasó por el Biggleswade United de la Southern League. Aquellas experiencias a una edad temprana le han sido útiles con el paso de los años.
Richards vuelve ahora a probar suerte en el fútbol no profesional. Tras trabajar con el Warley FC la temporada pasada, se ha unido al Bollington United Sunday Blues para la 2026-27. El equipo, con sede en Cheshire, perdió todos los partidos que disputó la pasada campaña, incluida una sonada derrota por 31-1.
El campeón de la Premier League Richards está recurriendo a su agenda de contactos para incorporar a exinternacionales, especialistas y personalidades destacadas que ayuden a resolver los principales problemas del equipo, desde las jugadas a balón parado hasta la serenidad bajo presión.
El exinternacional inglés está disfrutando cada minuto de esta experiencia. Un estudio de Specsavers reveló que el 91 % de los adultos del Reino Unido cree que la imprevisibilidad y el carácter del fútbol de base son lo que lo hace tan atractivo, mientras que el 44 % afirma que genera anécdotas y recuerdos divertidos. Al ser preguntado por lo que hace tan especial para él el fútbol a ese nivel, respondió: «Es su autenticidad. Levantarse un domingo por la mañana y disfrutar sabiendo que los chicos probablemente salieron la noche anterior, pero aun así se levantan y se presentan, y los aficionados también acuden. Y su actitud. Me encanta.
«Desde el fútbol de base hasta lo más alto, hasta la Premier League, la cima de la pirámide, todo se reduce al amor por el juego. Y el fútbol de base es donde empieza todo para todos. Todos empiezan desde abajo. Me encanta. Me encanta su compromiso con la causa. Y, en el fútbol, hay que disfrutar, ¿no? Los chicos, desde luego, disfrutan.
«Y no es solo eso, también hay buenos jugadores. Tienen que acudir semana tras semana. El tiempo en el norte no es muy bueno, ¿verdad? Llueve mucho, sobre todo en invierno. Eso demuestra el compromiso que tienen con la causa. Me encantan. Y por eso tienen que acudir.
«Se lo merecen. Merecen que se les dé visibilidad. A veces me parece que nos quedamos con la idea de que solo importan las grandes ligas, la Premier League y todo eso. Pero el fútbol de base es lo que importa. Contar con el apoyo de Specsavers y darles esa promoción de “así es como es esto”... Están recibiendo todo lo que tiene un equipo puntero de la Premier League, ya sean preparadores físicos, una dieta o visitas de exprofesionales. Se trata de darles esa confianza y esa visibilidad, lo cual es increíble».
La emoción está presente en todo el fútbol inglés y en Europa
Richards estará muy pendiente de lo que ocurra en las distintas categorías del fútbol inglés esta temporada, desde la Premier League hasta la Stockport District Sunday Football League. También seguirá la evolución de Davis en Italia, donde el Udinese ha tenido un difícil comienzo de temporada y ocupa el último puesto de la Serie A tras 11 jornadas.
Sigue la trayectoria del Bollington United en Specsavers’ Best Worst Team: temporada 5, una trepidante serie de ocho episodios en YouTube que muestra cada error a balón parado, cada fallo defensivo y cada momento de magia inesperado mientras el equipo afronta una temporada sin igual, con un poco de ayuda de los expertos. Busca Specsavers’ Best Worst Team en YouTube para seguir la serie y ver cómo le va al Bollington United.
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