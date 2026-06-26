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Por qué José Mourinho discute con el árbitro Anthony Taylor: el nuevo técnico del Real Madrid admite que quiere repetir un partido
Mourinho, el primer entrenador en conseguir el triplete de trofeos de la UEFA
En su agitada etapa al frente de la Roma, Mourinho llevó a los Giallorossi a dos finales europeas consecutivas. En 2022 ganaron la Conference League al vencer al Feyenoord.
Ese triunfo lo convirtió en el primer técnico en ganar las tres competiciones de la UEFA y rompió una sequía de 11 años sin títulos en la capital italiana. Sin embargo, sufrió su primera derrota en una final continental cuando el Sevilla venció en los penaltis tras un partido en el que Mourinho criticó al equipo arbitral de la Premier League.
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El partido que Mourinho quiere volver a jugar
Aunque todos los implicados en aquel encendido enfrentamiento han seguido adelante con sus carreras —mientras Mourinho regresa al Real Madrid para una segunda etapa al frente del Santiago Bernabéu—, las emociones de aquel día siguen a flor de piel.
El propio Mourinho lo reconoce, y así se lo dijo a Adebayo Akinfenwa en el pódcast «Beast Mode On» cuando le pidieron que eligiera el partido en el que le gustaría tener una segunda oportunidad: «Roma-Sevilla, la final de la Europa League. ¡Sin Anthony Taylor!».
El exentrenador de Chelsea, Manchester United y Tottenham eligió Anfield, el estadio del Liverpool, como el campo visitante más difícil al que ha ido.
Considera que el Real Madrid tiene el mejor vestuario y está a punto de regresar para trabajar con Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Vinicius Junior, tras firmar un contrato de tres años con los blancos.
Mourinho destaca su mayor logro como entrenador
Mourinho, que ha conquistado títulos en Portugal, Inglaterra, Italia y España, aspira a devolver al Madrid a la senda de los trofeos. Ya ganó la Liga y la Copa del Rey con el club entre 2010 y 2013.
Esos triunfos le traen recuerdos especiales, pero al pedirle que eligiera el logro del que se siente más orgulloso en sus 26 años como entrenador, Mourinho respondió: «¡He conseguido unos cuantos! Cuando ganamos la Liga de Conferencias en Roma, la ciudad se volvió loca.
«Creo que le dimos a esa ciudad algo que los ganadores de la Liga de Campeones no pueden dar en otras ciudades. Roma es una ciudad donde la gente está realmente enamorada de su club. Un club gigantesco con una pasión increíble».
«Por supuesto, cuando ganamos la Liga de Conferencias era la primera temporada de la competición; no creo que Europa le diera entonces el reconocimiento que le da ahora. Cuando llegamos a Roma y salimos a desfilar por el Coliseo y el Circo Máximo, te das cuenta de lo que les has dado a esas personas».
Escucha el episodio completo del pódcast «Beast Mode On» con José Mourinho.
Echa un vistazo a todos los episodios del podcast «Beast Mode On» en el canal oficial de YouTube.
También puedes escucharlos en Spotify.
José Mourinho participó en el podcast como parte de su colaboración con Coca-Cola en el proyecto«Jose vs Mourinho», que enfrenta dos versiones generadas por IA del entrenador para debatir cada día sobre el Mundial durante la fase final.