Por qué Joan Laporta ha «dimitido» como presidente del Barcelona ante la proximidad de las elecciones: explicación.
Laporta dimite para desencadenar la batalla electoral
Laporta dimitió de su cargo como presidente, lo que supuso el inicio oficial del proceso electoral del club. La dimisión es una formalidad necesaria dictada por los estatutos del club, que allana el camino para que Laporta se presente a la reelección, ya que busca asegurar un tercer mandato al frente del gigante catalán. La norma garantiza la igualdad de condiciones y evita que el presidente en funciones utilice directamente el aparato diario del club con fines electorales durante el periodo electoral.
En ausencia de Laporta, la gestión diaria del club no se dejará al azar. Se ha creado una comisión de gestión para supervisar las operaciones hasta el cierre de las urnas. Este órgano provisional estará dirigido por Rafa Yuste, un aliado de confianza de Laporta que ha ocupado el cargo de vicepresidente deportivo desde la victoria electoral de 2021. La función principal de Yuste será garantizar la estabilidad y la neutralidad mientras la maquinaria política del club se prepara para una votación decisiva el 15 de marzo.
Víctor Font lidera la persecución mientras surgen cuatro rivales
Laporta entra en la carrera como gran favorito, pero no se presentará sin oposición. El número de rivales ha aumentado a cuatro, con Víctor Font emergiendo una vez más como el principal antagonista. Font, que quedó en segundo lugar tras Laporta en las elecciones de 2021 con 16 679 votos frente a los 30 184 de Laporta, ha pasado los últimos cinco años cultivando una plataforma de modernización y prudencia financiera.
Junto a Font, se presentan Marc Ciria, Xavier Vilajoana y Joan Camprubi, quienes han anunciado su intención de postularse. Sin embargo, anunciar una candidatura es solo el primer paso. Para que sus nombres aparezcan en las papeletas electorales en marzo, cada aspirante debe superar la famosa fase de recogida de firmas.
Todos los candidatos, incluido Laporta, deben presentar 2321 firmas válidas de socios del club que respalden su candidatura. Este umbral suele actuar como filtro, reduciendo el número de candidatos a aquellos que cuentan con un apoyo genuino de la base. En elecciones anteriores, numerosos «precandidatos» han caído en este obstáculo, y la lucha por las firmas será la primera prueba real del sentimiento anti-Laporta entre la afición.
¿La finalización del Camp Nou y el regreso de Messi en la agenda?
Se espera que la campaña electoral esté dominada por temas de gran repercusión, con el futuro del Camp Nou como protagonista. Ahora que la remodelación se encuentra en su fase final, Laporta se presentará como el único capaz de entregar el proyecto terminado en 2027 sin comprometer la competitividad del equipo. Sin embargo, es probable que sus rivales analicen minuciosamente los retrasos y las medidas financieras adoptadas para financiar la construcción.
Más allá de los ladrillos y el cemento, el atractivo emocional de la campaña podría girar en torno a Lionel Messi. Con la leyenda argentina acercándose al final de su carrera como jugador, la cuestión de su posible regreso en una función no deportiva —o una última temporada de homenaje— sigue siendo una herramienta poderosa para influir en los votantes. La salud financiera del club y los posibles fichajes estrella del verano también serán campos de batalla fundamentales, ya que los socios exigen el regreso al dominio europeo.
Un momento decisivo para el futuro del Barcelona
Para Laporta, estas elecciones son una cuestión de legado. Tras haber presidido la época dorada del club entre 2003 y 2010, y haber regresado en 2021 para capear un periodo de profunda crisis, ahora pide tiempo para terminar el trabajo.
Su victoria en 2021 fue aplastante, impulsada por la nostalgia y la promesa de esperanza. Esta vez, se presenta con su historial de estabilización y reconstrucción. Con Toni Freixa decidiendo no presentarse, el voto anti-Laporta podría consolidarse en torno a Font, lo que haría que esta contienda fuera potencialmente más reñida que hace cinco años. El próximo mes promete ser un periodo frenético de debates, promesas y maniobras políticas, mientras los socios deciden quién liderará al Barça en su nuevo estadio y en una nueva era.
