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Ameé Ruszkai

Traducido por

Por qué Japón se encuentra a la altura de Inglaterra, la selección femenina de Estados Unidos y España como aspirante al Mundial Femenino de 2027, y cómo su triunfo en la Copa de Asia lo demostró

A poco más de un año del inicio de la Copa Mundial Femenina de 2027, algunas de las principales candidatas al título son evidentes. España, actual campeona, e Inglaterra, subcampeona en 2023 —que venció a La Roja en la final del Campeonato de Europa el verano pasado—, figuran entre las favoritas. El triunfo olímpico de Estados Unidos en 2024 les ha permitido volver a situarse en lo más alto del fútbol internacional, mientras que Brasil, como anfitrión y campeón sudamericano, también confía en sus posibilidades. La Copa de Asia de este mes, sin embargo, ha servido para recordar que Japón también debe considerarse parte de ese grupo.

En la Copa del Mundo Femenina de 2023, las Nadeshiko dieron una muestra de su potencial. Con la sexta plantilla más joven del torneo, el equipo de Futoshi Ikeda goleó a España por 4-0 en un impresionante partido de la fase de grupos que hizo que muchos se replantearan sus valoraciones sobre La Roja. Al final, ese resultado no sería un indicador perfecto de cómo se desarrollaría el torneo. Ambas selecciones iban a volver a enfrentarse en cuartos de final, pero Japón tropezó ante Suecia, equipo al que España acabaría venciendo por 2-1 en cuartos de final en su camino hacia el título.

Avancemos poco menos de tres años y muchas cosas han cambiado. Japón cuenta con un nuevo cuerpo técnico, liderado por el exseleccionador de Dinamarca Nils Nielsen, y esa joven plantilla ha ganado en experiencia sin separarse. De hecho, 18 jugadoras de la última Copa del Mundo formaron parte del equipo que triunfó en la Copa de Asia el sábado, al vencer a la anfitriona Australia por 1-0 en la final y alzarse con un merecido título, tras haberse destacado como el mejor equipo a lo largo de todo el torneo.

Japón dejó huella en muchos con aquella sorprendente y abultada victoria sobre España en 2023 y ahora está demostrando que aquel rendimiento no fue flor de un día. Ganadoras del Mundial en 2011 y finalistas en 2015, las Nadeshiko vuelven a parecer aspirantes al mayor premio del panorama internacional, con una nueva generación de talento que, en su mayoría, está triunfando en el extranjero, más que en casa.

  • Saki Kumagai Lucy Bronze Lyon UWCL trophy 2019-20Getty Images

    Rareza

    Solo hay una jugadora en la actual selección japonesa que sirve de nexo entre la generación actual y las de 2011 y 2015. A sus 35 años, Saki Kumagai participó en ambas ediciones de la Copa del Mundo y figura entre las mejores jugadoras que ha dado su país, tras haber ganado cinco títulos de la Liga de Campeones durante su etapa en el Lyon.

    Antes de fichar por el gigante francés, Kumagai militaba en Alemania, en el Frankfurt, lo que la convirtió en una de las seis únicas jugadoras de la selección japonesa en el Mundial de 2015 que jugaban en el extranjero. Fue un camino abierto por quienes la precedieron, como Kozue Ando y Yuki Nagasato, y que Kumagai siguió para experimentar un nuevo nivel y un estilo diferente.

    «Por supuesto, es mi opinión, pero el fútbol europeo, la gran visión que tienen y la rapidez con la que están progresando, es por eso por lo que quiero jugar en Europa, hasta que ya no pueda jugar», declaró a GOAL a finales de 2024, cuando aún militaba en Italia con el Roma.

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  • Aoba Fujino Yui Hasegawa Man City Women 2024-25Getty Images

    Muchos cambios

    Hoy en día, las cifras son muy diferentes. Hace tres años, la convocatoria de 23 jugadoras de Ikeda para el Mundial solo contaba con 14 jugadoras que militaban en Japón. Este mes, en la Copa de Asia, solo 10 de las 26 jugadoras convocadas seguían jugando en su país, en la WE League. «Por fin», dijo Kumagai entre risas al referirse al creciente número de jugadoras que se marchan al extranjero.

    Es algo que llevaba mucho tiempo deseando ver, ya que siempre ha creído que era importante para que la selección mejorara.

    «Aquí en Europa podemos adquirir una experiencia que... Si nos quedamos en Japón, vivimos muchas cosas, por supuesto, cosas buenas y malas, pero si te quedas en Japón, no podemos conseguir “eso”», explicó, tratando de encontrar la mejor manera de expresar su idea en inglés, uno de los cuatro nuevos idiomas que ha aprendido desde que se mudó a Europa en 2011. «Se lo he dicho [a mis compañeras] muchas veces, así que ahora estoy muy contenta de que muchas jugadoras vayan a afrontar el reto en Europa y puedan jugar también la Liga de Campeones».

  • Moeka Minami Saki Kumagai Roma Women 2024-25Getty Images

    Un paso difícil de dar

    Por supuesto, no es fácil para cualquiera decidirse a dar un paso tan grande como mudarse al extranjero. Kumagai no tiene ningún problema en este sentido. De hecho, cuando GOAL le preguntó si le ayudaba tener a otras jugadoras japonesas en el mismo club, respondió de forma muy sencilla y divertida: «No me importa. Para mí no es importante».

    No es que no disfrute de la compañía de gente conocida, en absoluto, sino que se ha acostumbrado a estar sin sus compatriotas a lo largo de los años, por lo que no ha sido algo esencial para ella.

    Sin embargo, cuando Kumagai llegó por primera vez a Europa con solo 20 años, «fue muy duro», sobre todo a la hora de aprender un idioma como el alemán, tan diferente del japonés. Por eso, es comprensible que no sea un reto que todo el mundo quiera afrontar.

    «Si no quieren ir, creo que no es posible», admitió Kumagai.

  • Toko Koga Tottenham Women 2025-26Getty Images

    Aspirando a más

    Pero eso ha cambiado mucho en los últimos años. Cada vez son más las jugadoras que dan el gran salto al extranjero, y muchas lo hacen cuando aún son adolescentes. ¿Por qué?

    «Creo que es porque queremos ganar, por ejemplo, la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos», explicó anteriormente Yuka Momiki, la estrella del Everton que no formó parte de la selección japonesa en la Copa de Asia, pero que jugó con su país en noviembre. «Jugar en Japón es emocionante, pero en comparación con Inglaterra, no es un fútbol físico. Quizás seamos técnicas, pero no físicas, así que si queremos mejorar, hay que ser más físicas. Por eso venimos aquí a ponernos a prueba, a aportar todo esto a la selección nacional e intentar ganar el Mundial».

    Es algo que Yui Hasegawa reiteró al hablar con GOAL justo antes de que comenzara la temporada actual.

    «Es realmente importante este tipo de entorno en el que podemos jugar cada día con otras jugadoras que representan a sus países», añadió la centrocampista del Manchester City. «Eso podría contribuir a que nuestra selección nacional sea mucho mejor».

    Kumagai se expresó en términos similares: «Cuando nos ponemos la camiseta de la selección, por supuesto, no jugamos contra jugadoras japonesas. Cada vez nos enfrentamos a extranjeras. Creo que [nuestras jugadoras] también quieren crecer, y se han dado cuenta de que es importante jugar cada día contra o con extranjeras de alto nivel, buenas jugadoras. Por eso, creo».

  • Kiko Seike Moeka Minami Brighton Women 2025-26Getty Images

    Felicidades a la WSL

    El hecho de que la mayoría se esté decantando por esa división es todo un elogio para la Superliga Femenina de Inglaterra. De las 22 jugadoras de la selección japonesa que se alzó con la Copa de Asia y que militan en el extranjero, 16 juegan en la WSL. Y eso sin contar a las otras seis de la máxima categoría inglesa que no entraron en la convocatoria para el torneo de este mes.

    Y estas jugadoras no solo están jugando en los grandes equipos. Doce de esas 16 juegan en equipos que no pertenecen a los «cuatro grandes» de la WSL, lo que significa que están mejorando al jugar en la liga en su conjunto, más que por estar en un entorno interno altamente competitivo o por los beneficios de jugar en la Liga de Campeones.

  • Maika Hamano Japan Women 2026Getty Images

    Una sólida línea de producción

    Pero el principal elogio aquí va dirigido, sobre todo, al talento que está generando Japón. La calidad que sale del país, ya sea gracias a la exitosa estructura de la selección nacional o a una liga nacional en auge que apuesta por las jóvenes, está llamando la atención en las ligas de toda Europa y Estados Unidos, lo que ha llevado a muchos de los clubes más importantes de este deporte a explorar el mercado japonés.

    «Creo que las jugadoras japonesas son un poco... No sé cómo decirlo, pero tienen un pequeño “algo más”», afirmó Kumagai, que ahora forma parte de esas jugadoras en Inglaterra tras fichar por el London City Lionesses el año pasado. «Nuestro estilo de juego es muy diferente al de las jugadoras europeas o estadounidenses, así que si conseguimos encajar en el equipo, quizá podamos aportar muchas cosas al equipo también. Creo que por eso muchos equipos quieren fichar a jugadoras japonesas».

  • Japan Women's Asian Cup trophy 2026Getty Images

    Aspirantes al título mundial

    Esa cualidad «extra» ha quedado patente a lo largo de las últimas tres semanas, culminando el sábado con la victoria de Japón sobre Australia en la final de la Copa de Asia 2026. Quedó patente cuando Riko Ueki anotó seis goles —lo que le valió la Bota de Oro— en solo cuatro partidos; cuando Maika Hamano marcó un gol brillante y decisivo con un disparo con efecto en la final del torneo; cuando Toko Koga se erigió en un auténtico muro defensivo; cuando Aoba Fujino destacó constantemente como una de las delanteras más peligrosas de la competición, realizando más pases clave que ninguna otra jugadora; y cuando Hasegawa demostró sus cualidades de talla mundial en el centro del campo, junto a la igualmente impresionante Fuka Nagano. Todas y cada una de las jugadoras estuvieron excepcionales.

    Y eso es quizás lo más emocionante de todo, que la calidad brilló en toda la plantilla de 26 jugadoras. Nilsen utilizó a 25 de las disponibles a lo largo de las tres semanas, realizando numerosos cambios de un partido a otro, y, sin embargo, las Nadeshiko siguieron aportando una fluidez y un dominio increíbles, con una química maravillosa independientemente del once inicial. También hubo algunos grandes nombres que no se incluyeron en la convocatoria, como Momiki o Hina Sugita, del Angel City, además de varias jugadoras jóvenes que se quedaron fuera por poco, pero que podrían participar en el Mundial del próximo verano.

    Se trata de una plantilla muy, muy amplia, con talento de talla mundial y una cohesión extraordinaria, pero también con capacidad para cruzar la línea de meta. Eso fue lo que faltó en el Mundial Femenino de 2023, en aquella decepcionante derrota ante Suecia en octavos de final. Pero quedó patente en la final del sábado, cuando las Nadeshiko sacaron fuerzas de donde no las había para llevarse la victoria por 1-0. Es una razón más para creer que Japón está entre las principales aspirantes al título de la Copa del Mundo Femenina de 2027, junto a selecciones como España, Inglaterra y Estados Unidos.

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