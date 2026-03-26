Por qué Jamie Carragher «no tiene ningún deseo» de participar en la despedida de Mohamed Salah en Anfield, con motivo del último partido en casa del Liverpool

A pesar del tono de despedida, la temporada se ha visto empañada por conflictos internos. Carragher no se anduvo con rodeos cuando el delantero expresó su frustración por el papel que desempeñaba bajo las órdenes de Arne Slot, llegando incluso a calificar su conducta de «vergüenza» durante un periodo especialmente tenso en diciembre.

Sin embargo, los últimos comentarios de Carragher reflejan un cambio hacia la celebración de la grandeza deportiva del jugador en lugar de insistir en las recientes disputas, consolidando deliberadamente el estatus de Salah entre la élite absoluta de la liga al añadir: «En el panteón de los delanteros extranjeros que han destacado en Inglaterra, solo Thierry Henry eclipsa el rendimiento y la regularidad de Salah». Aunque muchos defenderán los méritos de jugadores como Cristiano Ronaldo, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Dennis Bergkamp o Eric Cantona, ninguno de ellos ha logrado cifras tan devastadoras de forma tan constante, temporada tras temporada, como el egipcio».