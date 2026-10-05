Un partido que vale mucho más que tres puntos. Italia se juega esta noche en Bolonia contra Turquía su futuro en la Nations League y en la clasificación para la próxima Eurocopa, prevista en 2028 en Gran Bretaña. Después de la derrota en casa contra Bélgica, Italia ganó con autoridad en Bursa, 4-1 contra el equipo de Montella, y empató en París contra la Francia de Zidane y del fenómeno Olise, cambiando un final que parecía escrito y volviendo a mirar al futuro con optimismo. En este momento, Italia es tercera en el grupo con cuatro puntos, a 2 del Bélgica y a 3 de Francia, una posición abierta a cualquier tipo de escenario.
Por qué Italia debe ganar a Turquía: de la hipótesis de los cuartos de final de la Nations League al sorteo de los grupos de clasificación para la Eurocopa como cabeza de serie
Nations League: los escenarios
La primera y la segunda de los cuatro grupos se clasifican para los cuartos de final de la Nations en marzo. Quien termine en tercera posición tiene dos opciones: las dos “peores” se juegan la permanencia en la Liga A, junto con las dos “mejores cuartas”, contra las segundas de la Serie B, en un playoff por no descender. Por último, las dos “peores cuartas” bajan directamente a la Liga B. Ganar hoy, sin una victoria de Bélgica en Francia, haría que los partidos de noviembre fueran interesantes de cara a la clasificación para los cuartos de final. En ese caso haría falta sumar los tres puntos contra el equipo de van Bommel, pero ya habrá tiempo para pensarlo. Mientras tanto, después de tres jornadas, somos la “mejor tercera”.
Cabeza de serie en los grupos de clasificación para la Eurocopa 2028
Pero hay mucho más. Un triunfo contra Turquía hoy daría a Italia la certeza matemática de asegurarse al menos el tercer puesto del grupo. Un objetivo nada menor: las primeras, segundas y terceras de la Liga A de la Nations League también serán las 12 cabezas de serie en el sorteo de la fase de clasificación para la Eurocopa 2028 (el 6 de diciembre en Belfast). Italia, para relanzarse, no puede permitirse pasos en falso.
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