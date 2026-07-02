Por qué Ismael Saibari, estrella de Marruecos, ha elegido el dorsal número 34 en el Bayern de Múnich

Saibari ha explicado que lleva el dorsal 34 en honor a su amigo Abdelhak Nouri. El excentrocampista del Ajax sufrió un colapso en un amistoso contra el Werder Bremen en 2017 que le causó daños cerebrales permanentes y puso fin a su carrera.

Saibari lo explicó así: «Sobrevivió, pero desde entonces no puede moverse sin ayuda. Le apoyo llevando el 34, que fue su último dorsal». Varios jugadores europeos han usado ese número para honrar el legado de Nouri y mantener vivo su recuerdo sobre el terreno de juego.



