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Por qué Ismael Saibari, estrella de Marruecos, ha elegido el dorsal número 34 en el Bayern de Múnich
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Un homenaje a Abdelhak Nouri
Saibari ha explicado que lleva el dorsal 34 en honor a su amigo Abdelhak Nouri. El excentrocampista del Ajax sufrió un colapso en un amistoso contra el Werder Bremen en 2017 que le causó daños cerebrales permanentes y puso fin a su carrera.
Saibari lo explicó así: «Sobrevivió, pero desde entonces no puede moverse sin ayuda. Le apoyo llevando el 34, que fue su último dorsal». Varios jugadores europeos han usado ese número para honrar el legado de Nouri y mantener vivo su recuerdo sobre el terreno de juego.
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Siguiendo los pasos del Bayern
Para Saibari el 34 es especial, pero en la Sabener Strasse ya tiene historia. Antes lo usaban jóvenes talentos del Bayern como escalón hacia un dorsal titular.
Lo lucieron Sandro Wagner (2007/08), Pierre-Emile Hojbjerg (2012-16), Marco Friedl (2016-18) y, más recientemente, Deniz Ofli (2025/26). Saibari, fichaje de renombre, llega para entrar directamente en el once de Vincent Kompany y elevar el estatus de la camiseta en la Bundesliga.
Grandes expectativas para el jugador de 50 millones de euros
La estrella marroquí llega a Baviera en gran forma, tras ser el máximo goleador de su selección en la Copa del Mundo 2026. El traspaso, de unos 50 millones de euros, es una de las mayores inversiones recientes del club.
El director deportivo, Christoph Freund, destacó su palmarés y afirmó: «Ismael Saibari ha ganado la liga holandesa con el PSV Eindhoven tres veces seguidas, tiene experiencia en la Liga de Campeones y ahora demuestra su valor en el Mundial. Es versátil, intenso y audaz; tiene el hambre de victoria que buscamos en el FC Bayern, y su capacidad goleadora y mentalidad impulsarán al equipo. Los aficionados acuden en masa al estadio para ver a jugadores como él».
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Kompany, clave para su fichaje por el Múnich
Saibari tuvo varias ofertas tras brillar en la Eredivisie, pero la chance de jugar en el Bayern fue irrechazable. Después del reconocimiento médico, el delantero habló de su fichaje.
«De niño, sueñas con firmar por un club como el FC Bayern... Es uno de los más grandes del mundo», afirmó Saibari. «El FC Bayern compite cada año por títulos como la Liga de Campeones, y quiero ganar aquí todos los trofeos posibles. El estilo del Bayern se ajusta al mío, aquí puedo desarrollarlo y trabajaré cada día para ayudar al equipo. El técnico Vincent Kompany fue clave en mi decisión; tengo ganas de trabajar con él».