Kane ha ganado seis Botas de Oro: tres en la Premier League con el Tottenham y tres más en la Bundesliga, donde también fue dos veces campeón.

Con Inglaterra suma 81 goles en 115 partidos tras su doblete ante Croacia. De penalti y de cabeza, el capitán lideró de nuevo el ataque.

Antes de que el equipo de Thomas Tuchel iniciara su búsqueda de la gloria mundial, Kane observaba desde la distancia cómo Messi, Mbappé y Erling Haaland brillaban en los escenarios más grandes, marcando entre los tres siete goles para Argentina, Francia y Noruega.