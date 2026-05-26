Por qué Guardiola mostró un vídeo de Bruno Fernandes a su plantilla del City para ejemplificar un comportamiento «inaceptable»

Mientras el Manchester City destaca por su juego colectivo, la frustración de Fernandes suele recibir duras críticas. Tras una derrota hace años, la leyenda del club Gary Neville explotó: «Estoy harto de que Bruno Fernandes gesticule a sus compañeros y no ayude en defensa. Se queja de todo el mundo». Pese a las críticas, el mediocampista admitió en Sky Sports: «A veces me paso de la raya. Lo sé. En el partido puede pasar y es difícil controlar las emociones, pero nunca intento faltarle el respeto a nadie».