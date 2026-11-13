Preguntado por su valoración de esta versión de Reyna y por si por fin podrá desarrollar todo su potencial, el exguardameta de la selección de Estados Unidos Friedel, que habló en colaboración con Grosvenor Sport, declaró a GOAL: «Por desgracia para él, gran parte de esos cambios de equipo se han debido a las lesiones».

«Espero que su cuerpo se haya recuperado, por así decirlo, y que haya terminado de desarrollarse físicamente. Si miras atrás, cuando sufrió sus primeras lesiones, su cuerpo aún no estaba completamente desarrollado. Todavía estaba creciendo. Cuando eres un jugador joven y sufres tus primeras lesiones mientras sigues creciendo, es muy perjudicial para el cuerpo sufrir otra lesión, y otra, y otra. Por desgracia, eso es lo que le pasó.

«No creo que su talento haya estado nunca en duda. Es imposible que todos esos clubes hubieran intentado seguir apostando por él pese a las lesiones, fichándolo e incorporándolo a sus equipos, si no tuviera calidad.

«Es el tipo de jugador cuyo cuerpo solo necesitaba un poco más de tiempo para recuperarse por completo: las articulaciones, los tendones, los ligamentos, todo. Ahora puede encadenar una buena racha de partidos. Espero que pueda pasar 12 meses seguidos sin lesiones. Jugar entre 60 y 90 minutos cada fin de semana, sin lesiones, completar una temporada entera y dejar que su cuerpo se acostumbre a ello. Creo que entonces veremos a un jugador realmente maravilloso.

«Creo que es muy bueno. Todo el mundo sabe que es bueno, pero no creo que la gente sepa exactamente hasta qué punto lo es porque nunca ha podido encadenar partidos. Este chico es excepcionalmente bueno. Solo necesita un poco de suerte».