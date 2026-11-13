Por qué Gio Reyna, «excepcionalmente bueno», ha ido «de un lado a otro»: Brad Friedel confía en que el jugador de la selección de Estados Unidos supere sus problemas con las lesiones y demuestre su valía en el Estrasburgo
Irrumpió como un adolescente prodigio
Reyna ha tenido que lidiar con ese tipo de expectativas desde que dejó Estados Unidos para marcharse a Alemania y al Borussia Dortmund en 2019. Debutó con el primer equipo del BVB a los 17 años y batió un récord de precocidad entre los debutantes estadounidenses en la Bundesliga que hasta entonces ostentaba su compañero de selección Christian Pulisic.
En aquel momento se le consideraba la mayor promesa y se esperaba que asumiera un papel protagonista en su club y en su selección. Sin embargo, los problemas físicos pronto se convirtieron, por desgracia, en una constante.
Las lesiones frenaron el desarrollo y la progresión de un jugador al que se suponía destinado a llegar a lo más alto, y sus oportunidades como titular en Dortmund fueron disminuyendo. Una cesión al Nottingham Forest de la Premier League en 2024 también resultó frustrante, ya que no logró tener el impacto deseado en Inglaterra.
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Un año en el Mönchengladbach y después rumbo a Francia
Apostó por un nuevo comienzo en 2025 al fichar de forma permanente por el Borussia Monchengladbach, pero allí solo disputó 19 partidos y marcó un gol. Aun así, Mauricio Pochettino le incluyó en la convocatoria de Estados Unidos para disputar el Mundial de 2026 en casa.
Tras ese torneo, fichó por el Estrasburgo y firmó un contrato de larga duración hasta 2031. Reyna ha comenzado con buen pie en la Ligue 1 y ha marcado tres goles en 10 partidos. Parece haber encontrado un nuevo lugar en el que asentarse a largo plazo.
Qué necesita Reyna para mostrar todo su potencial
Preguntado por su valoración de esta versión de Reyna y por si por fin podrá desarrollar todo su potencial, el exguardameta de la selección de Estados Unidos Friedel, que habló en colaboración con Grosvenor Sport, declaró a GOAL: «Por desgracia para él, gran parte de esos cambios de equipo se han debido a las lesiones».
«Espero que su cuerpo se haya recuperado, por así decirlo, y que haya terminado de desarrollarse físicamente. Si miras atrás, cuando sufrió sus primeras lesiones, su cuerpo aún no estaba completamente desarrollado. Todavía estaba creciendo. Cuando eres un jugador joven y sufres tus primeras lesiones mientras sigues creciendo, es muy perjudicial para el cuerpo sufrir otra lesión, y otra, y otra. Por desgracia, eso es lo que le pasó.
«No creo que su talento haya estado nunca en duda. Es imposible que todos esos clubes hubieran intentado seguir apostando por él pese a las lesiones, fichándolo e incorporándolo a sus equipos, si no tuviera calidad.
«Es el tipo de jugador cuyo cuerpo solo necesitaba un poco más de tiempo para recuperarse por completo: las articulaciones, los tendones, los ligamentos, todo. Ahora puede encadenar una buena racha de partidos. Espero que pueda pasar 12 meses seguidos sin lesiones. Jugar entre 60 y 90 minutos cada fin de semana, sin lesiones, completar una temporada entera y dejar que su cuerpo se acostumbre a ello. Creo que entonces veremos a un jugador realmente maravilloso.
«Creo que es muy bueno. Todo el mundo sabe que es bueno, pero no creo que la gente sepa exactamente hasta qué punto lo es porque nunca ha podido encadenar partidos. Este chico es excepcionalmente bueno. Solo necesita un poco de suerte».
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Objetivos por alcanzar con el Estrasburgo y la selección masculina de Estados Unidos
El Estrasburgo cree que puede lograr que Reyna rinda al máximo en el fútbol europeo, dándole más libertad y moderando un poco las expectativas. Se le anima a expresarse sobre el terreno de juego y a influir en los partidos en zonas importantes del campo.
Su estado de forma en su club debería beneficiar a Estados Unidos, que se prepara para enfrentarse a Haití en unos cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf a doble partido. Su imprevisible número 10 suma 47 internacionalidades y debería fijarse el objetivo, muy a su alcance, de llegar a los 100 partidos internacionales.
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