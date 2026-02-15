Por qué Giannis Antetokounmpo se parece más a Cristiano Ronaldo que a Lionel Messi, ahora que la superestrella de la NBA entra en el debate sobre quién es el mejor jugador de todos los tiempos

En la rueda de prensa del All-Star Game de la NBA, Giannis, al ser preguntado por su opinión sobre el debate Messi vs Ronaldo que divide a la opinión pública en todo el mundo, respondió: «Creo que Messi es puro talento. Puro talento, además de trabajo duro, disciplina a lo largo de toda su carrera y constancia en lo más alto. Probablemente sea, tal vez, el mejor jugador de todos los tiempos.

Pero, en mi caso, me identifico y me siento más cercano a personas que son similares a mí, que trabajan duro, son disciplinadas, cuidan su cuerpo y son constantes durante muchos años. Ahora tiene 41 años, ¿verdad? 41 años y sigue jugando al más alto nivel, por lo que mi mentalidad se acerca más a la de Cristiano Ronaldo.

Son personas diferentes, él es más llamativo que yo y yo no soy así. Pero en lo que respecta al juego, el amor, la constancia, el trabajo duro y, ya sabes, ir más allá y seguir mejorando, me parezco más a Ronaldo.

Así que cuando me haces esa pregunta, digo Ronaldo, pero ahora, si los comparas, ¿quién ha logrado más en su carrera? Ocho Balones de Oro, cinco Balones de Oro, Copa del Mundo, no Copa del Mundo, cinco Ligas de Campeones, cuatro Ligas de Campeones, es lo que prefieras.

Lo más importante es que, una vez llegas al punto en el que dices Messi o Ronaldo, ya has ganado. Me gustaría llegar al punto en el que digan [Michael] Jordan o Giannis, ya he ganado en la vida».

Giannis ha dicho anteriormente sobre aquellos que destacan con el balón en los pies, en lugar de en las manos: «Hay jugadores increíbles. Luis Figo, Nani y Deco, que estaban creciendo, eran algunos de mis jugadores favoritos. Pero al final tienes que quedarte con el mejor de todos los tiempos, el único Cristiano Ronaldo. Cualquier deporte que practicara, probablemente sería bueno en él».