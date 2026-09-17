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¿Por qué el «supertalento» Emile Smith Rowe no ha terminado de despegar? El ex del Arsenal está relegado a un papel de suplente en el Fulham cuando debería estar acercándose a su mejor nivel
Smith Rowe fichó por el Fulham en un traspaso de 34 millones de libras esterlinas
Producto de la legendaria cantera de Hale End, Smith Rowe, tras un par de cesiones, disputó 115 partidos con el Arsenal después de completar su irrupción en el primer equipo. Fue internacional con Inglaterra en dos ocasiones en 2021, y sumó otra más al año siguiente.
La feroz competencia por un puesto en el Arsenal siempre iba a dificultar que pudiera afianzarse en la titularidad, lo que significaba que nunca podían descartarse opciones alternativas. El Fulham llamó a su puerta en el verano de 2024 y cerró un traspaso récord para el club de 34 millones de libras (46 millones de dólares).
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La joya King ocupa la demarcación de '10' en el Fulham
Smith Rowe empezó con bastante brillo en el Fulham y se acerca ya a los 90 partidos con el club entre todas las competiciones, pero la pasada temporada solo marcó tres goles en la máxima categoría y en ocasiones se ha visto relegado en el orden de preferencias.
El prodigio adolescente Josh King está actualmente por delante de él, y como solo hay un número limitado de talentos creativos que pueden encajar en un mismo equipo, eso ha provocado que todos sus minutos en la Premier League en 2026-27 hayan llegado saliendo desde el banquillo.
¿Se esperaba más de Smith Rowe?
¿Sería justo decir que Smith Rowe no ha cumplido el potencial que mostró en el Arsenal? Cuando le plantearon esa pregunta a Murphy, el exjugador del Fulham, que hablaba en asociación con Snabbare, dijo a GOAL: «Creo que es totalmente justo, porque estamos hablando de un súper talento, de un futbolista inteligente.
«Y lo que me sorprende, veo mucho de ellos, también narré sus partidos en directo el año pasado, es que cada vez que le he visto jugar, realmente influye en el partido. Genera ocasiones y hace cosas realmente buenas.
«Entiendo que la gente diga que es un 10, si quieres, y que Josh King es esta joven superestrella, un súper talento. Pero Josh King tampoco estuvo siempre jugando a su mejor nivel el año pasado cuando Emile Smith Rowe no jugaba. Y hay algo que los entrenadores no están viendo o no les está gustando.
«No sé si es por su aplicación en los entrenamientos, por su capacidad para aguantar los partidos en términos de físico y resistencia. Me sorprende muchísimo porque cada vez que le veo, influye en el partido.
«Siento un poco de pena por él porque no me da la impresión de que le falte energía o forma física. Por lo que estoy oyendo, tampoco parece que sea un mal chico, que esté causando problemas o que entrene mal. Es muy difícil juzgar cuando no lo ves por ti mismo. Pero creo que tiene calidad para entrar en el equipo. Creo que les daría algo.
«Y como digo, es muy raro que cuando veo jugar a Emile Smith-Rowe no influya en el partido y no cree ocasiones.
«Pero, por otro lado, lo que se podría argumentar al inicio de esta temporada es que, pese al mal arranque del Fulham, en realidad ha atacado bastante bien y ha generado muchas ocasiones en los partidos que ha jugado. Sé que empató 0-0 en Liverpool, pero aun así parecía peligroso en ataque.
«Así que quizá él [Alvaro Arbeloa] no lo vea como un hombre de banda y solo lo vea compitiendo con Josh King como 10. Pero me gustaría verlo mucho más porque creo que tiene mucho que ofrecer. Y me sorprende tanto como a mucha gente que no haya dado el paso adelante, porque creo que es un súper talento».
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El contrato hasta 2029 le da tiempo a Smith Rowe
Smith Rowe ha sido titular en los dos partidos de Fulham en la Carabao Cup esta temporada, marcando en una victoria por 3-0 sobre el AFC Wimbledon y ayudando al equipo a lograr un trabajado triunfo por 3-2 en la tercera ronda en casa de su rival capitalino, el West Ham.
Está por ver qué le depara el resto de la temporada, con King, Alex Iwobi y Oscar Bobb llamados a ocupar posiciones ofensivas por detrás de un delantero centro. El tiempo sigue estando de su lado y sigue teniendo contrato hasta el verano de 2029.
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