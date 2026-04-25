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Yosua Arya

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Por qué el Southampton usa la equipación amarilla ante el Manchester City en la semifinal de la FA Cup

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El Southampton dejó de lado su tradicional equipación a rayas rojas y blancas y usó una especial amarilla en la semifinal de la FA Cup contra el Manchester City en Wembley. El uniforme conmemora el 50.º aniversario de su histórica victoria sobre el Manchester United en 1976, el único título importante del club. El equipo de Tonda Eckert confía en que esta equipación, vista como un «amuleto de la suerte», les inspire para lograr otro milagro en Wembley ante el líder de la Premier League.

  • En homenaje a los héroes de 1976

    El Southampton usará una equipación amarilla especial, sin nombres en la espalda, en su partido contra el Manchester City en Wembley. El uniforme rinde homenaje al título de la FA Cup de 1976, cuando venció al Manchester United hace 50 años.

    Al dejar de lado sus clásicas rayas rojas y blancas, el club rinde homenaje al momento más emblemático de sus 141 años. Ese título, único grande en la historia del Southampton, inspira a la plantilla actual a revivir el espíritu del equipo liderado por Lawrie McMenemy.

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    Eckert anima a los Saints a «ser valientes» frente al City

    El entrenador del Southampton, Tonda Eckert, admite que su equipo sufrirá ante la calidad del Manchester City, pero insiste en que debe dar un paso más con la posesión. El técnico alemán ha llevado a los Saints a 20 partidos sin perder y considera clave el impulso copero.

    «Creo que hemos reescrito esa historia en las últimas semanas», declaró Eckert en la web del club. «Está claro que la copa también nos ha ayudado en la liga; es al revés».

    «Ganar en la Championship da confianza, pero aún más ver que puedes competir con equipos de la Premier. Es normal: lo sienten los jugadores, el cuerpo técnico y todo el club».

    «No creo que una cosa obstaculice a la otra. Si ves lo que significa para el club y cuántos aficionados viajarán con nosotros a Wembley, no veo cómo pueda ser un obstáculo».

  • Una imagen coherente para una trayectoria histórica en la copa

    Esta temporada, el Southampton ha usado su equipación amarilla conmemorativa en todas las rondas de la FA Cup hasta la semifinal. El uniforme parece haberles dado suerte: vencieron a Arsenal y Fulham en su camino a Wembley.

    La FA autorizó que el club mantenga esa equipación, inspirada en la de 1976, en Wembley. Se esperan unos 36 000 hinchas del Southampton, muchos con la colección del 50.º aniversario que incluye réplicas con las firmas de aquel equipo.

  • Fulham v Southampton - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    En busca del regreso definitivo al sueño

    Una victoria del Southampton le daría la oportunidad de levantar el trofeo en su 50.º aniversario, repitiendo el calendario de su primer título. El ganador del partido de hoy volverá a Wembley en mayo para enfrentarse al Chelsea o al Leeds United en la final. Dado que los play-offs parecen su ruta más probable de regreso a la Premier League, llegar a la final de la FA Cup sería un logro histórico en la primera temporada completa de Eckert al frente.

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