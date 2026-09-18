Por qué el plan táctico del Arsenal está llevando a Ben White y Jurrien Timber al límite físico

Arteta se enfrenta a una prueba física en defensa después de que White sufriera una lesión en la ingle contra el Sunderland. El defensa fue sustituido al descanso, lo que genera nuevas preocupaciones sobre las opciones del Arsenal en el lateral derecho.

White había comenzado la campaña en un estado de forma impresionante después de recuperarse de una lesión de rodilla que acabó con sus esperanzas de ir al Mundial en mayo. Superó un golpe contra el Napoli en la Champions League, pero su retirada obligada en el Stadium of Light deja al Arsenal gestionando otro problema físico.

Timber sustituyó a White en Wearside en su primera aparición de la temporada tras su propio problema en la ingle. Cuando un defensa está de baja, la opción restante se ve obligada a asumir una intensa carga física.