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Por qué el plan táctico del Arsenal está llevando a Ben White y Jurrien Timber al límite físico
El Arsenal se enfrenta a un dilema en el lateral derecho tras un revés por lesión
Arteta se enfrenta a una prueba física en defensa después de que White sufriera una lesión en la ingle contra el Sunderland. El defensa fue sustituido al descanso, lo que genera nuevas preocupaciones sobre las opciones del Arsenal en el lateral derecho.
White había comenzado la campaña en un estado de forma impresionante después de recuperarse de una lesión de rodilla que acabó con sus esperanzas de ir al Mundial en mayo. Superó un golpe contra el Napoli en la Champions League, pero su retirada obligada en el Stadium of Light deja al Arsenal gestionando otro problema físico.
Timber sustituyó a White en Wearside en su primera aparición de la temporada tras su propio problema en la ingle. Cuando un defensa está de baja, la opción restante se ve obligada a asumir una intensa carga física.
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Las altas exigencias físicas ponen en riesgo a los laterales
El rol de lateral se ha convertido en una de las posiciones más exigentes del fútbol moderno. Arteta impone enormes exigencias físicas a sus defensas, a quienes les pide constantes subidas por banda, esprints de recuperación y un movimiento continuo a alta velocidad. El analista de rendimiento de lesiones Stephen Smith, de Kitman Labs, destacó la exigencia física única a la que están sometidos los laterales modernos.
«El lateral es, sin duda, una de las posiciones más exigentes sobre el campo y los datos lo respaldan», explicó Smith, tal y como recoge Metro. «La realidad es que la exigencia para un lateral no tiene que ver con la distancia total recorrida, sino con el tipo de carrera: esprints explosivos y repetidos de un lado a otro por el mismo carril».
Gestionar la profundidad de plantilla y los planes de recuperación a largo plazo
El Arsenal cuenta, en líneas generales, con un buen fondo de armario en los laterales, con Riccardo Calafiori, Piero Hincapie y Myles Lewis-Skelly por la izquierda. Sin embargo, gestionar la carga específica en el costado derecho sigue siendo clave para mantener encarrilada la lucha por el título del Arsenal.
White se quedó fuera de la convocatoria para la victoria entre semana en la Carabao Cup ante el Ipswich, con Martin Zubimendi obligado a retrasar su posición hasta el lateral derecho. Timber también descansó, aunque Arteta confirmó que el neerlandés no sufrió ningún contratiempo nuevo después de que su temporada de debut se viera acortada por una lesión del ligamento cruzado anterior.
Al hablar sobre los plazos de recuperación, Smith aconsejó no precipitar el regreso de los jugadores y dijo: "Incluso una distensión leve en la ingle o en el aductor suele requerir una o dos semanas de carga controlada antes de que un jugador pueda siquiera volver a entrenarse a máxima intensidad".
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El parón internacional brinda un periodo de recuperación crucial
El Arsenal centra ahora su atención en el partido del sábado por la tarde ante el antiguo club de White, el Brighton. Aunque White podría reaparecer, el próximo parón internacional de tres semanas ofrece una oportunidad ideal para una recuperación completa.
El Arsenal puede aprovechar esas semanas en el campo de entrenamiento para que tanto White como Timber recuperen el ritmo por completo. Con la lucha por el título exigiendo el máximo rendimiento físico, una rotación cuidadosa determinará la solidez defensiva del Arsenal. Una gestión inteligente de las cargas ahora podría garantizar que ambos laterales derechos de élite se mantengan en forma y frescos cuando se reanude la temporada.
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